Les prix des cartes mères Asus Z690 dévoilés

Nous avons une idée des tarifs des processeurs Alder Lake-S K et KF depuis plusieurs jours mais jusqu’à présent, ceux des cartes mères Z690 restaient bien cachés. Voici un premier éclairage avec des prix pour la gamme Z690 d’Asus en provenance de PC Canada.

Les tarifs sont en dollars canadiens (0,68 euro actuellement). Le modèle le plus haut de gamme, l’Asus ROG Maximus Z690 HERO, est affiché à 788,99 dollars canadiens. En conversion brute, cela équivaut à 540 euros environ. La carte mère la moins onéreuse, la PRIME Z690-P D4, se négocierait 280,99 dollars canadiens, soit environ 192 euros.

Comparaison prix cartes mères Z590 et Z690

Il est toujours un peu hasardeux de faire des conversions, d’autant plus que les taxes varient en fonction des pays. Il semble que les tarifs canadiens soient toujours affichés hors taxes, bien que ce ne soit pas très clair dans le cas présent. Sinon, précisons que la HST(Harmonized Sales Tax), qui regroupe la GST (Goods and Services Tax) et la PST (Provincial Sales Tax) et se rapproche de notre TVA, est compris entre 12 % et 15,5 % selon les provinces d’après Ooreka. Quoi qu’il en soit, le site WCCFTech a concocté le tableau ci-dessous qui compare les tarifs des cartes mères Z590 et Z690. Nous avons ajouté les montants en euros et la différence de tarifs.