Les prix des processeurs Alder Lake-S affichés sur Amazon France

Nous avions déjà eu vent de quelques tarifs en provenance de détaillants pour les processeurs Alder Lake-S d’Intel. Cette fois, les puces de douzième génération ont eu droit à un listage sur Amazon France, Royaume-Uni et Pays-Bas. Ces fuites concernent six références en tout, les Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K, ainsi que leur variante respective dépourvue d’iGPU (F).

Intéressons-nous directement aux prix TTC pratiqués en France par Amazon. Le Core i9-12900K coûterait environ 920 euros tandis que le modèle KF avoisinerait les 880 euros. Le Core i7-12700K est affiché à 636 euros et la version KF à 436 euros ; l’écart de prix entre ces deux modèles paraît quand même démesuré. Enfin, il y a une sérieuse incohérence avec le prix du Core i5-12600KF, proposé à 404 euros environ alors que le Core i5-12600K est référencé à « seulement » 321 euros. Comme en témoignent les montants pratiqués au Royaume-Uni et en Hollande, les prix des versions K semblent les plus plausibles.

Prix au Royaume-Uni, en France et en Hollande

Le tableau rassemble les tarifs pratiqués par les différentes branches d’Amazon. Bien sûr, gardez à l’esprit qu’ils ne sont pas officiels. D’autre part, pour la comparaison, précisons qu’une livre sterling vaut 1,17 euro.

Processeur Amazon R.U. Amazon France Amazon Pays-Bas Core i9-12900K 791,16 livres 919,88 euros 846,92 euros Core i9-12900KF 753,30 livres 879,24 euros – Core i7-12700K 550,16 livres 636,08 euros 641,38 euros Core i7-12700KF 397,13 livres 436,01 euros – Core i5-12600K 311,42 livres 321,16 euros 323,83 euros Core i5-12600KF – 403,96 euros –

Ces processeurs Alder Lake-S seraient commercialisés à partir du 4 novembre. Ils imposeront l’achat d’une carte mère série 600 avec socket LGA1700 ; en principe sur chipset Z690 au départ. Pour l’instant, aucune fuite n’a donné d’indication sur les tarifs de ces cartes mères. En revanche, nous savons que certains modèles prendront en charge la mémoire DDR5 tandis que d’autres resteront sur la DDR4.