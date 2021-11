Le Core i9-12900K au niveau du Ryzen 9 5950X en multicœurs sur Cinebench R20…

Les processeurs Alder Lake qu’Intel a officialisés fin octobre seront commercialisés le 4 novembre ; date qui correspond également à la levée de l’embargo sur les tests. Le premier contingent de puces de 12e génération comprend les meilleurs modèles : Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K, ainsi que les variantes KF. En attendant les tests, il faut se contenter de quelques résultats de benchmarks pour jauger des performances de ces trois processeurs. La fuite du jour témoigne des prestations des trois puces en mode MTP, abréviation de Maximum Turbo Power.

Le PL1, qui correspond au TDP officiel des processeurs, est de 125 W pour les trois références. Cependant, le MTP du Core i9-12900K (16 cœurs, 8P = 8E) s’élève à 241 W, celui du Core i7-12700K (12 cœurs, 8P + 4E) à 190 W et celui du Core i5-12600K (10 cœurs, 6P = 4E) à 150 W.

Un certain Wofstame a mesuré les différences de performances sur Cinebench R20 en multicœurs. Les résultats montrent que le Core i9-12900K obtient 7492 points lorsqu’il fonctionne avec un TDP de 125 W, 10180 points avec un TDP de 241 W ; cela représente une hausse de 36 %. Le Core i7-12700K marque 6689 points dans la première situation et 8677 points dans la seconde ; l’augmentation avoisine les 30 %. Enfin, l’écart continue logiquement de baisser pour le Core i5, lequel réalise 5953 points avec un TDP de 125 W et 6551 points avec un TDP de 150 W, soit une différence d’environ 10 %.

Le Core i9-12900K poussé à 6,8 GHz établit plusieurs records

Un Core i9 au niveau du Ryzen 5950X d’AMD, mais bien plus énergivore

Les prestations du Core i9-12900K dans Cinebench R20 sont plutôt bonnes dans l’absolu, mais témoignent d’une efficacité énergétique loin d’être optimale. En mode MTP, il obtient un score proche de celui du Ryzen 5950X (16 cœurs / 32 threads) d’AMD, lequel a un score moyen de 10 409 points ; or, le TDP du processeur d’AMD est de seulement 105 W. D’ailleurs, deux précédentes fuites, l’une sur CPU-Z, l’autre sur Cinebench, montraient déjà qu’il fallait un Core i9-12900K overclocké et bien abreuvé en watts pour rivaliser avec le Ryzen 9 5950X.