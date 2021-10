Un Core i9-12900K overclocké à 5,2 GHz défait le Ryzen 9 5950X en multicœurs sur CPU-Z

Les processeurs Alder Lake-S ne sont pas officiellement disponibles mais leur porte-étendard, le Core i9-12900K, s’est déjà illustré plusieurs fois dans des benchmarks : Ashes of the Singularity, Geekbench 5, After Effects, Cinebench R20, Sisoftware et CPU-Z. Le voici de retour dans cette dernière arène, mais overclocké cette fois.

Le Core i9-12900K possède 8 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont, ce qui donne une configuration de 16 cœurs / 24 threads. Il a un TDP de 125 W. Les versions commercialisées devraient atteindre 5 GHz en fréquence « all-core Boost » et 5,3 GHz sur deux cœurs. L’échantillon du jour a cependant été poussé à 5,2 GHz sur l’ensemble de ses cœurs Golden Cove. Ces fréquences lui ont permis d’obtenir 851 points en mono-cœur et 11 986,9 points en multicœurs. Dans les fuites précédentes, la puce avait marqué 802,9 points et 825 points en mono-cœur, 10 719,6 points en multicœurs. Ainsi overclocké le processeur d’Intel devance légèrement le Ryzen 9 5950X d’AMD (16 cœurs / 32 threads), puisque celui-ci réalise environ 11 900 points dans CPU-Z. Hélas, nous ignorons si le test du Core i9 a été effectué sous Windows 11 ou Windows 10 ; le type de mémoire, DDR4 ou DDR5, reste également inconnu.

Le Core i5-12600K fait plusieurs passages dans le benchmark Ashes of the Singularity

330 W !

En revanche, nous savons que de telles fréquences libèrent l’appétit de ce Core i9-12900K. Pour l’overclocker à 5,2 GHz sur tous ses cœurs, l’expérimentateur a dû monter la tension à 1,385 V ; il rapporte une consommation de 330 W sans toutefois préciser par quel moyen il a mesuré cette valeur.

Intel devrait présenter sa gamme Alder Lake le 27 octobre prochain en vue d’un lancement programmé le 4 novembre.

Le Core i7-12700K fait sensation sur CPU-Z et des benchmarks PugetBench

Source : VideoCardz