Le Core i9-12900KS s’illustre dans Cinebench R23

Des scores entre 5 et 7 % supérieurs à ceux obtenus par le Core i9-12900K. L’écart avec le Ryzen 9 5950X se creuse donc d’autant plus.

Intel ne va plus tarder à lancer son Core i9-12900KS. Des exemplaires ont déjà été expédiés à des clients ; l’un d’eux a récemment partagé plusieurs photographies de son acquisition. Un autre chanceux, qui se fait connaître sous le nom de Seby9123 sur Reddit, possède également ce processeur. Il l’a mis à l’épreuve de Cinebench R23. La puce collabore avec de la mémoire DDR5-6200 et le PC fonctionne sous Windows 10.

Avant de regarder les résultats, rappelons que le Core i9-12900KS est livré avec des fréquences supérieures à celles du Core i9-12900K. Tous les détails dans le tableau ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost E-Cores Fréquence de base / Boost P-cores L2 + L3 iGPU PBP / MTP MSRP i9-12900KS 8P+8E/24T À déterminer 3,4 / 5,5 GHz 14 + 30 Mo UHD770 150 / 260W À déterminer i9-12900K 8P+8E/24T 2,4 / 3,9 GHz 3,2 / 5,2 GHz 14 + 30 Mo UHD770 125 / 241W 589 dollars i9-12900KF 8P+8E/24T 2,4 / 3,9 GHz 3,2 / 5,2 GHz 14 + 30 Mo – 125 / 241W 564 dollars i9-12900 8P+8E/24T 1,8 / 3,8 GHz 2,4 / 5,1 GHz 14 + 30 Mo UHD770 65 / 202W 489 dollars i9-12900F 8P+8E/24T 1,8 / 3,8 GHz 2,4 / 5,1 GHz 14 + 30 Mo – 65 / 202W 464 dollars

Les résultats de ses rivaux

Le porte-étendard à venir des processeurs Alder Lake desktop a obtenu 2162 points en mono-cœur et 29 164 points en multicœurs. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont comparé ces résultats à ceux obtenus par d’autres processeurs haut de gamme au cours de leurs expérimentations. Rien de surprenant, le modèle KS s’impose à chaque fois. Ses scores sont respectivement 6,7 % et 5,7 % supérieurs à ceux du Core i9-12900K DDR5 en mono-cœur et multicœurs ; 29,6 % et 9,2 % plus élevés que ceux du Ryzen 9 5950X (16 cœurs / 32 threads).

Le Core i9-12900KS avait également fait un passage dans Geekbench 5 fin février.