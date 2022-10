Le Core i9-13900KF atteint 8,2 GHz, mais sur un coeur et avec de l’azote liquide

L’exploit n’en reste pas moins intéressant, et laisse rêveur quant aux possibles performances en overclocking des processeurs Raptor Lake d’Intel.

L’Intel Creator Challenge a été l’occasion pour Allen ‘Splave’ Golibersuch, « overclockeur » professionnel, de pousser un Core i9-13900KF à la fréquence vertigineuse de 8,2 GHz. Ce processeur Raptor Lake, qui devrait être officialisé d’ici la fin du mois, possède 24 coeurs (8 P-Cores et 16 E-Cores) et fonctionne en conditions normales à une fréquence maximale de 5,8 GHz via la technologie Thermal Velocity Boost. L’overclocking atteint donc un joli +41%.

©Intel

En utilisant une carte mère ASRock, une alimentation EVGA de 1000W et – forcément – de l’azote liquide pour refroidir suffisamment le processeur dont la tension a été poussée à 1,82V, la fréquence de ce CPU a « facilement » atteint 8,2 GHz. L’exploit a toutefois été réalisé sur un seul coeur seulement, le reste des P-Cores tournant à des fréquences de 5,7 GHz à 6,3 GHz. Ovoerclocking extrême oblige, les E-Cores ont été désactivés, de même que tous les contrôleurs inutiles sur la carte mère (réseau, audio, WiFi…) ou encore l’HyperThreading.

A titre de comparaison, le record avec un Core i9-12900K, le haut de gamme de la génération actuelle en Alder Lake, se situe aux alentours des 7,6 GHz. Côté AMD, le Ryzen 9 7950X peut atteindre 7,2 GHz sur un seul coeur, voire 7,4 GHz si on en croit HWBOT. L’architecture Raptor Lake pourrait donc être une excellente candidate à l’overclocking, même si on suppose que l’exemplaire utilisé a été choisi avec le plus grand soin…

©Intel

Source : Intel (Youtube)