Le fabricant Sycom propose une GeForce RTX 3090 Ti refroidie par cinq ventilateurs

Sycom, un fabricant japonais de PC, a mis au point une GeForce RTX 3090 Ti refroidie par cinq ventilateurs. Cette carte G-Master Hydro associe un système de refroidissement hybride impliquant un kit watercooling AIO Asetek Hybrid GFX 240 mm dont le radiateur est surmonté par paire de ventilateurs Noctua NF-A12x25.

Le kit Asetek sert au refroidissement du GPU et des modules mémoire GDDR6X via une plaque de refroidissement en contact direct avec le bloc d’eau. Un autre système de refroidissement à trois ventilateurs se charge de maintenir les VRM au frais. Si l’on se fie à la capture d’écran, cette carte graphique peu maintenir une fréquence GPU de 1,80 GHz à 65°C dans le benchmark Final Fantasy XV. Elle n’est donc pas overclockée d’usine.

Sycom ne propose pas cette GeForce RTX 3090 Ti G-Master Hydro au détail ; l’entreprise la vend seulement au sein de PC pré-montés, associée à un Core i9-12900K, un Core i7-12700K ou Ryzen 7 5800X. Les tarifs des configurations sont compris entre 562 180 yens (4100 euros) et 670 870 yens (4892 euros). Des sommes élevées, mais rappelons que la GeForce RTX 3090 Ti FE seule a un prix public conseillé de 2249 euros TTC en France.

La GeForce RTX 3090 Ti affiche une excellente efficacité énergétique lorsque sa puissance est bridée à 300 W

GeForce RTX 3090 Ti

Lancée fin mars, la GeForce RTX 3090 Ti exploite un GPU GA102 complet, soit 84 SMs. Cela se matérialise par 10 752 cœurs CUDA, 336 cœurs Tensor et 84 cœurs RT. Le modèle FE a un GPU cadencé à une fréquence de base de 1560 MHz, avec un Boost fixé à 1860 MHz. Cette référence possède également 24 Go de mémoire GDDR6X tournant à 1313 MHz (21 Gbit/s effectifs). Le TDP officiel indiqué par NVIDIA est de 450 W, mais les partenaires de NVIDIA ont une certaine marge de manœuvre. N’hésitez pas à consulter notre test de la GeForce RTX 3090 Ti pour connaître notre jugement complet sur cette carte très haut de gamme, que nous trouvons à la fois chère et énergivore.

