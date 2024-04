Samsung : le prochain événement Unpacked est daté, le Galaxy Ring serait à l’honneur

Samsung pourrait bientôt dévoiler officiellement son Galaxy Ring. Cette bague connectée serait sous le feu des projecteurs lors d’un prochain Galaxy Unpacked de l’entreprise. L’anneau ne serait pas seul et d’autres produits auraient leur place durant la conférence, comme les futurs Galaxy Z Flip et Z Fold 6.

Galaxy Ring ©Samsung

Chaque Galaxy Unpacked est l’occasion pour Samsung de présenter ses prochains produits. Le dernier en date s’étant déroulé le 18 janvier a permis à l’entreprise de dévoiler le Galaxy S24 mais aussi d’avoir un petit aperçu d’un appareil inédit : le Galaxy Ring.

La bague connectée de l’entreprise n’est donc plus un secret, sa sortie étant d’ailleurs, selon les rumeurs d’internet, assez proche. Attendue au tournant, cet anneau intelligent devrait être pensé pour surveiller la santé de ses utilisateurs et fonctionner en tandem avec le reste de l’écosystème de produits Samsung.

Avant de commercialiser le Galaxy Ring, Samsung va devoir le présenter en bonne et due forme. Ce sera donc lors d’un prochain Galaxy Unpacked se déroulant le 10 juillet 2024 à Paris que l’anneau tant attendu sera dévoilé officiellement.

Évidemment, ce ne sera certainement pas le seul appareil qui devrait être montré par Samsung. Il se peut donc que d’autres produits pointent le bout de leur nez. Cet événement inédit serait donc une occasion pour l’entreprise d’en dire plus sur ses prochaines montres connectées, les Galaxy Watch 7, et sur ses smartphones pliables, les Galaxy Z Flip et Fold 6.

Galaxy Ring ©Samsung

Qu’attendre du Galaxy Unpacked du 10 juillet 2024 ?

Si ce Galaxy Unpacked devrait être moins “attirant” que le précédent au vu de l’absence de flagship, il pourrait réserver quelques surprises. Après tout, le Galaxy Ring avait eu le droit à une présentation plus que sommaire le 18 janvier en fin de conférence. Samsung pourrait adopter à nouveau cette stratégie de communication afin de dévoiler un nouvel appareil, peut-être le prochain Galaxy S25.

Ce n’est en revanche que spéculation, il est tout à fait possible que l’entreprise préfère rester discrète au sujet de son futur flagship. Quoi qu’il en soit, certains produits sont quasiment sûrs d’être présents, dans la liste on trouve donc :

Le Galaxy Ring devant mettre en avant l’IA et sortir cette été.

Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 et leurs écrans plus grands.

Possiblement la Galaxy Watch 7 mais aussi une nouvelle paire d’écouteurs.

Il faut noter, en revanche, que ce Galaxy Unpacked pourrait subir quelques changements de programme. S’il doit être couvert en direct et visionnable sur Internet, la conférence pourrait être ajustée ou bien repoussée.

Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ©Samsung

Cet été sera également l’occasion pour Paris d’accueillir les Jeux olympiques. Un événement aussi massif pourrait avoir un impact sur le Galaxy Unpacked du 10 juillet. Les invitations pour la conférence devraient être envoyées prochainement, fin mai ou début juin.