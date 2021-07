Le GeForce Now accueillera 36 jeux en juillet, dont 11 dès cette semaine

Nous sommes le premier jour du mois de juillet, et qui plus est un jeudi : c’est donc le moment pour NVIDIA de dévoiler la liste des jeux qui rejoindront assurément son service de cloud gaming GeForce Now avant le 29 juillet prochain. En ce mois estival, 36 titres sont attendus, dont 11 cette semaine.

Au passage, NVIDIA rappelle que nous sommes actuellement en pleine période de soldes Steam ; en conséquence, l’entreprise vous invite à faire un petit un tour sur la plateforme de Valve, espérant que cette avalanche de jeux en promotion éveillera chez vous l’envie de faire quelques emplettes, dont certaines sont peut-être jouables par le biais du GeForce Now. Bref, voici la liste des 11 jeux ajoutés ce jeudi :

The Spectrum Retreat (free on the Epic Games Store)

Eternal Return: Black Survival (early access on Steam)

Castle Flipper (Steam)

EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS (Steam)

Fishing: Barents Sea (Steam)

Not Tonight (Steam)

Opus Magnum (Steam)

Slipways (Steam)

SoulWorker (Steam)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Steam)

Ziggurat 2 (Steam)

Les 25 autres jeux à venir en juillet

Les 25 titres ci-dessus intégreront eux-aussi le service d’ici la fin du mois :

Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND (Steam)

Alchemist Adventure (Steam)

Battlezone Combat Commander (Steam)

Black Skylands (Steam)

BUSTAFELLOWS (Steam)

Cris Tales (Steam and Epic Games Store)

Disgaea 2 PC (Steam)

Evil Genius (Steam)

Evil Genius 2: World Domination (Steam)

GRAVEN (Steam and Epic Games Store)

Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store)

Orcs Must Die 3 (Steam)

Retro Machina (Steam)

Slipways (Epic Games Store)

Starbase (Steam)

Swords of Legends Online (Steam and Epic Games Store)

Tainted Grail: Conquest (Steam)

TrackMania² Canyon (Ubisoft Connect and Steam)

Trials Fusion (Ubisoft Connect)

Unity of Command II (Steam)

Warhammer 40,000: Battlesector (Steam and Epic Games Store)

Ys Origin (Steam)

Ys: Memories of Celceta (Steam)

Ys IX: Monstrum Nox (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Steam and Epic Games Store)

Source : NVIDIA