Le kit de développement Xbox Series X (XDK) embarquait 40 Go de GDDR6

20 modules mémoire, soit 40 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s. La Xbox Series X a 16 Go de GDDR6, la Xbox Series S, 10 Go.

La chaîne YouTube Gamers Nexus a obtenu un kit de développement de Xbox Series X (XDK). C’est le principe, à l’origine, Microsoft fournissait ce kit aux développeurs afin qu’ils se familiarisent avec sa console et testent leurs productions. Le XDK embarque un APU AMD, nom de code Scarlett, avec 8 cœurs CPU Zen 2, comme la console commercialisée depuis novembre 2020. La puce du kit bénéficie cependant d’un peu plus d’unités de calcul graphiques : 56 contre 52 pour la Xbox Series X. Le kit se démarque surtout de la version finale de la console au niveau de la mémoire GDDR6. Il possède en effet non pas 16 Go de GDDR6, mais 40 Go.

Dans la vidéo, Steve Burke montre une carte mère avec 10 puces mémoire réparties de chaque côté du PCB. Chaque puce mémoire a une capacité de 16 Gb / 2 Go, ce qui donne 40 Go de GDDR6 en tout. La vitesse mémoire est de 14 Gbit/s.

La raison pour laquelle ce kit de développement met autant de mémoire à disposition est assez évidente : une telle quantité permettait aux développeurs d’exécuter du code non optimisé, de travailler avec des logiciels de débogage en arrière-plan, etc.

16 Go pour la Xbox Series X

Pour rappel, sur les 16 Go de GDDR6 de la Xbox Series X, environ 10 Go servent de VRAM. La console exploite ces 10 Go via un bus mémoire de 320 bits. Celui-ci confère une bande passante mémoire de 560 Go/s. Les 6 Go restants utilisent un bus de 192 bits, lequel abaisse la bande passante à 336 Go/s. La Xbox Series S se contente pour sa part de 10 Go de GDDR6. La VRAM (8 Go) mobilise un bus de seulement 128 bits (bande passante de 224 Go/s).

Malheureusement, Microsoft a pris soin de rendre la plupart des kits XDK, dont celui présenté dans la vidéo, inopérants. En conséquence, ils ne permettent plus de jouer, même hors ligne. Des vendeurs proposent de tels kits à environ 1350 euros sur Ebay.