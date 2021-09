Le navigateur Microsoft Edge débarque sur Xbox

Microsoft déploie des mises à jour pour son écosystème Xbox qui introduisent plusieurs nouveautés. La première est l’intégration sur toutes les consoles Xbox One et Xbox Series X / S du navigateur Edge. Cela intervient après plusieurs mois de phase de test ; jusqu’à présent, seuls quelques membres Xbox Insider y avaient accès (depuis mars). Par ailleurs, ceux qui possèdent un PC et une Xbox ont maintenant l’opportunité de streamer des jeux sur leur ordinateur depuis leur console. Enfin, troisième changement notable à signaler, la possibilité de lancer des sessions Xbox Cloud Gaming directement depuis l’application Xbox.

La version console du navigateur Microsoft Edge est très proche de celles pour PC et Mac ; seules les extensions et le passage en mode développeur lui font défaut. Elle autorise les joueurs Xbox à accéder à la version web de Discord par exemple, ou même à streamer des jeux via Google Stadia. Pas d’accès au GeForce Now en revanche, maintenant limité à Chrome et Safari.

Tentative de lancement d’une session GeForce Now via Microsoft Edge

Remote Play et Xbox Cloud Gaming via l’application Xbox

À propos du streaming Xbox Series X / S vers PC, cette fonctionnalité repose sur le Remote Play. « Jouez à des jeux directement depuis votre console de salon sur votre PC avec le jeu à distance Xbox : Si vous possédez une Xbox Series X|S ou une Xbox One, vous pouvez accéder aux expériences de jeu de votre console sur les PC Windows 10 via le jeu à distance Xbox avec l’application Xbox. Le jeu à distance vous permet de jouer aux jeux de votre Xbox Series X|S ou de toute génération de Xbox One sur votre PC Windows via Internet. Il s’agit essentiellement d’un moyen de reproduire l’expérience complète de votre console sur un autre écran : parcourez et jouez à votre catalogue complet de jeux, modifiez les paramètres, interagissez avec vos amis, etc. »

Enfin, concernant le Xbox Cloud Gaming, la possibilité de lancer session directement depuis l’application Xbox plutôt que par un navigateur était accordée aux membres programme Xbox Insider depuis août ; elle est maintenant généralisée.

Source : Microsoft