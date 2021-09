Une Xbox Series S Refresh avec un SoC gravé en 6 nm ?

Moore’s Law is Dead livre régulièrement ses prédictions sur sa chaîne YouTube ; dans une vidéo publiée hier, il évoque notamment une Xbox Series S équipé d’un APU gravé non plus en 7 nm, mais en 6 nm.

Cette Xbox Series S Refresh n’arriverait pas avant fin 2022. Le passage au N6 de TSMC se traduirait par 24 unités de calcul RDNA 2 contre seulement 20 pour la version actuelle. En effet, si le SoC de la Xbox Series X mobilise 52 unités de calcul à 1,825 GHz, celui de la version S de la machine se contente de 20 CU à 1,565 GHz. De fait, le SoC de la Xbox Series S est nettement plus petit que celui de la Xbox Series X, avec une surface de 197 mm² contre 360 mm² pour sa grande sœur. Le passage à une finesse de gravure 6 nm autoriserait donc quelques CU supplémentaires. Concernant la partie CPU, la disparité entre les deux consoles est moins grande, puisqu’elles possèdent toutes les deux 8 cœurs AMD Zen 2.

Par ailleurs, notez que le SoC de la console de Microsoft n’aurait pas la primauté des cœurs RDNA 2 en 6 nm, puisque d’après les informations de VideoCardz, AMD préparait des cartes graphiques Radeon 6000 Refresh basées sur ce nœud de gravure pour début 2022.

Les Xbox Series et Xbox One accueilleront le Xbox Cloud Gaming d’ici la fin d’année

Une mise à jour en 2023 pour la Xbox Series X

En matière de tarif, cette Xbox Series S induirait une hausse de 50 dollars puisqu’elle se négocierait 349 dollars au lieu de 299 dollars. Étant donné que dans le monde des Xbos Series, la conversion dollars / euros se fait avec un rapport de 1 / 1 (la Xbox Series S coûte 299 euros), le prix de la version Refresh devrait logiquement être de 349 euros. En revanche, bonne nouvelle, la Xbox Series S telle que nous la connaissons actuellement verrait son tarif baisser à 189-249 dollars. Tout ceci signifie que les trois consoles coexisteraient pendant quelque temps.

Enfin, la Xbox Series X aurait elle aussi droit à une mise à jour, mais plus tard, en 2023.

Source : MLID via TechPowerUp