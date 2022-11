Le plugin Intel XeSS est désormais disponible dans l’Unreal Engine

En mars dernier, Intel présentait son XeSS (Xe Super Sampling) et promettait une intégration dans l’Unreal Engine 4 et 5 par le biais d’un plugin. Celui-ci devait faciliter l’intégration pour les développeurs, sans passer par le SDK ; il est disponible depuis quelques jours.

© Intel

Le post GitHub précise : “Ce plugin intègre Intel Xe Super Sampling (XeSS) dans Unreal Engine 4 à partir de 4.26 (ou plus) et Unreal Engine 5.0. Intel XeSS est une technologie innovante d’optimisation de la fréquence d’images prise en charge par les cartes graphiques Intel Arc et d’autres fournisseurs de GPU. En utilisant l’apprentissage profond de l’IA pour effectuer l’upscaling, XeSS offre des fréquences d’images plus élevés sans dégrader l’image.”

La technologie Frame Generation de NVIDIA fonctionne très bien avec l’AMD FSR et l’Intel XeSS

Le HUD épargné

Pour l’instant, le plugin XeSS n’est proposé que sur GitHub. Nous supposons qu’il arrivera, à l’instar de l’AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) et du NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) directement dans le store Unreal Engine. L’XeSS peut remplacer le TAA (Temporal anti-aliasing) de l’Unreal Engine. Il s’applique uniquement à certains éléments dans le pipeline de rendu, laissant notamment l’affichage tête haute intact pour une meilleure qualité. Ce point est l’une limites d’une solution comme le RSR (Radeon Super Resolution), qui applique une mise à l’échelle à l’ensemble de l’image (ce n’est pas le cas du FSR en revanche).

© Intel © Intel

Comme le FSR et à l’inverse du DLSS, lequel est cantonné aux cartes graphiques GeForce RTX (et même RTX 4000 Ada Lovelace uniquement dans le cas du DLSS 3.0 pour le moment), l’XeSS est compatible avec des GPU concurrents prenant en charge les instructions DP4a (opérations INT8). La technologie d’Intel profite néanmoins des capacités matérielles de ses cartes graphiques Arc (instructions XMX – Xe Matrix Extensions – gérées par les cœurs du même nom) pour de meilleures performances selon l’entreprise.

L’Intel XeSS testé avec plusieurs GPU dans Shadow of the Tomb Raider

Source : Intel GitHub