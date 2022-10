L’Intel XeSS testé avec plusieurs GPU dans Shadow of the Tomb Raider

L’Intel XeSS est désormais disponible dans le jeu Shadow of the Tomb Raider ; le titre de Square Enix a récemment reçu une mise à jour ajoutant cette prise en charge. La chaîne Digital Foundry avait proposé une vidéo comparative XeSS / DLSS en avant-première. Nos confrères de Tom’s Hardware US se sont également penchés sur la technologie de sur-échantillonnage d’Intel en se concentrant sur les gains qu’elle apporte avec plusieurs cartes graphiques. Les GPU collaborent avec un Core i9-12900K.

Avant d’étudier les résultats, précisons que l’XeSS requiert un support des instructions DP4a (calculées par les moteurs XMX dans le cas des GPU Arc Alchemist). Celles-ci sont prises en charge depuis l’architecture Pascal chez NVIDIA (GeForce GTX 10xx) et Vega 20 chez AMD. Cependant, si tous les GPU testés par TH.US ont permis d’activer l’Intel XeSS, cette activation ne leur profite pas dans les mêmes proportions ; pire, elle est même néfaste avec certaines cartes graphiques AMD (Radeon RX 6500 XT, RX 5600 XT et RX 5700 XT).

Des gains très limités avec certaines cartes graphiques

À l’instar du NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) et du FSR (FidelityFX Super Resolution), l’Intel XeSS propose plusieurs modes : ultra qualité, qualité, équilibré et performance. Selon notre confrère, dans l’ensemble, l’XeSS fonctionne plutôt correctement en l’état et n’altère pas trop la qualité d’image. La solution d’Intel offrirait un rendu assez équivalent à celui du DLSS 2.0 à mode identique. Aaron Klotz rapporte quand même quelques pixélisations intempestives de temps à autre, affectant notamment la chevelure de Lara.

Côté performance, à une exception près (GTX 1650) il semble que l’Intel XeSS n’améliore que très modestement les gains d’IPS avec les GPU dotés de moins de 8 Go de VRAM, y compris l’Arc A380, sans explication rationnelle à ce phénomène pour le moment. Afin de s’assurer que la définition (1440p) n’était pas la cause, notre confrère a effectué quelques essais en 1080p, lesquels l’ont conduit au même constat.

© Tom’s Hardware US © Tom’s Hardware US

Malheureusement, les tests se limitent à une confrontation natif / XeSS / DLSS, alors que Shadow of the Tomb Raider supporte également le FSR d’AMD. Nous aurons certainement des examens plus complets dans les prochaines, à mesure que davantage de jeux prendront en charge l’XeSS. Intel a déjà communiqué une liste d’une vingtaine de titres.

Vous pouvez également consulter une autre comparaison, circonscrite à la GeForce RTX 3080 et plus focalisée sur la qualité d’image, menée par TechPowerUp.