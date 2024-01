Le remake de Zelda : Ocarina of Time sous UE5 est splendide, jouez gratuitement à la démo !

Ordinairement proposé derrière un mur payant Patreon, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time réalisé par CryZENx s’offre une démo gratuite. Celle-ci propose environ une heure de gameplay.

© CryZENx

Nous ne présentons plus le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time réalisé dans l’Unreal Engine par le dénommé CryZENx : une recréation du célèbre jeu amorcée dans le moteur d’Epic Games depuis 2016 (l’Unreal Engine 4 à l’époque) et qui exploite la dernière version du moteur (la 5) depuis quelques mois. Comme il l’avait fait l’année dernière, déjà à l’occasion des fêtes de fin d’année, CryZENx met une démo gratuite à disposition.

Nous pouvons régulièrement admirer le travail de ce créateur via les séquences qu’il publie sur sa chaîne YouTube, voire via des chaînes tierces lorsque celles-ci comparent ce remake (non officiel) d’Ocarina of Time avec le jeu original (paru, pour mémoire, en novembre 1998 sur Nintendo 64).

En revanche, tandis que la version complètre sous Unreal Engine 4 est disponible en téléchargement gratuit, celle sous Unreal Engine 5 est derrière un verrou d’accès payant Patreon.

Une démo qui propose environ une heure de jeu

La démo mise à disposition à l’occasion de la fin d’année est présentée par son auteur comme « une version spéciale d’une heure » comprenant « tous les niveaux sur lesquels » il a travaillé en 2023.

Précisons que ce remake amateur ne se limite pas à de simples cinématiques mais propose bien du gameplay. Vous pouvez y incarner Link afin d’explorer les lieux, converser avec des PNJ et combattre divers ennemis.

CryZENx prévient qu’il toutefois « faut garder à l’esprit qu’il y a encore des tonnes de problèmes et de bugs qui doivent être corrigés ».

Cette démo de The Legend of Zelda : Ocarina of Time fonctionne dans l’Unreal Engine 5.3.2 (la version 5.3 du moteur est disponible depuis septembre dernier). En outre, elle intègre le DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA avec la Frame Generation.

Nous ne connaissons pas le degré d’optimisation de cette production, mais si vous possédez une carte graphique compatible (RTX 40 Series), vous devriez ainsi pouvoir jouer dans des définitions élevées sans trop compromettre la fréquence d’images.

Le PC portable mobilisé par l’auteur pour montrer la séquence présentée en début d’article embarque un Core i9-13980HX associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 ; un ordinateur très haut de gamme donc. Enfin, le fichier à télécharger pèse 10,42 Go.