Le Ryzen 5 5600X fait ses preuves sur Cinebench R15 et R20

Nous avons déjà eu bon aperçu des performances du Ryzen 5 5600X d’AMD ces derniers jours. En plus de s’être arrogé la première place sur PassMark en mono-cœur (depuis, il se l’ait fait chiper par le Ryzen 9 5950X), la puce 6 cœurs / 12 threads des Ryzen 5000 avait humilié le Core i5-10600K sur SiSoftware. Décidément bien cruel, le voici qui récidive et met à l’amende les Core i5 et i7 de la gamme Comet Lake-S d’Intel sur Cinebench R15 er R20.

Notez que sur Cinebench R15, le Ryzen 5 5600X fonctionne à une fréquence légèrement overclockée : 4,7 GHz alors que ses références sont 3,7 GHz de base et 4,6 GHz en Boost. La plate-forme de test se compose d’une carte mère ASUS ROG Crosshair VIII HERO et de mémoire DDR4-3200. En mono-cœur, la puce obtient un score de 258 points ; en multicœurs, de 2 040 points.

Pas loin des Core i7-10700K et Ryzen 7 3700X en multicœurs sur Cinebench R20

À titre de comparaison, l’Intel Core i5-10600K marque 206 points et 1 428 points respectivement ; Le Core i7-10700K, 217 et 2 005 points. Du côté d’AMD, le Ryzen 5 3600XT plafonne à 210 et 1 639 points ; le Ryzen 7 3700X, 204 et 2 112 points. Rappelons que les Core d’Intel ici mentionnés ont des TDP de 125 W contre 65 W pour le Ryzen 5.

Ainsi, l’AMD Ryzen 5 5600X est 25 % plus rapide en mono-cœur et 42 % plus performant en multicœurs que le Core i5-10600K d’Intel. Il se montre également 22 % et 25 % plus véloce que son prédécesseur, le Ryzen 5 3600XT. Battu en mono-cœur, le Ryzen 7 3700X, muni de 8 cœurs / 16 threads, l’emporte en multicœurs.

Sur Cinebench R20, l’AMD Ryzen 5 5600X réalise des scores de 609 et 4 746 points. Le Core i5-10600K, 498 et 3 570 points ; le Core i7-10700K 518 et 4 870 points ; le Ryzen 5 3600XT, 521 et 3 719 points ; enfin, le Ryzen 7 3700X, 509 et 4 836 points. En mono-cœur, le Ryzen 5 5600X devance donc tous ses rivaux ; en multicœurs, il talonne les Ryzen 7 et Core i7, pourtant dotés de deux cœurs supplémentaires.

Le site WCCFTech a réalisé les deux histogrammes ci-dessus pour faciliter la comparaison.

En considérant tous ces résultats, on espère pour Intel – et les consommateurs – que sa onzième génération, Rocket Lake-S, sera à la hauteur. Récemment, un processeur Rocket Lake-S a réalisé des scores très prometteurs sur UserBenchmark.

Overclocké à 6,12 GHz

Enfin, sachez que sur Cinebench R15, le Ryzen 5 5600X a également été overclocké à 4,95 GHz bien que refroidi par air ; dans ces conditions, il a obtenu un score mono-cœur de 272 points. Par ailleurs, Tum_Apisak a déniché une entrée d’un record à 6,12 GHz réalisé par Lucky_Noob, sous LN2 cette fois ; hélas, cette dernière est désormais supprimée.