Le Ryzen 6 6500H surclasse le Ryzen 5 5500H en multicœurs sur Geekbench

Les Ryzen 6000 Rembrandt feront leur début au sein des PC portables à partir de février. Hier, une entrée Geekbench révélait un Ryzen 9 6900HX 33 % plus performant en multicœurs que le Ryzen 9 5900HX. Au tour du plus modeste Ryzen 5 6600H de faire un passage dans le benchmark.

Ce processeur est un 6 cœurs / 12 threads doté de 19 Mo de cache (16 Mo de cache L3 et 3 Mo de cache L2). Il a une fréquence Boost maximale de 4,5 GHz et une enveloppe thermique nominale de 45 W. Cette puce en 6 nm est sous architecture CPU Zen 3. Il n’y a qu’une entrée sur Geekbench 5 pour ce Ryzen 5. Il marque 1472 points en mono-cœur et 8054 points en multicœurs.

Les Core i5-12500H et Core i7-12700H affrontent le Ryzen 7 5800H sur CPU-Z et Cinebench

Son prédécesseur loin derrière en multicœurs

Benchleaks, qui a repéré cette entrée, compare ces résultats à ceux d’un Ryzen 7 5800X, un 8 cœurs / 16 threads desktop qui a un TDP de 105 W. La puce mobile affiche un score 14,8 % inférieur en mono-cœur et 25 % moindre en multicœurs. Nous ne savons pas comment il obtient ces écarts, puisque les scores moyens du Ryzen 7 5800X sur Geekbench sont de 1671 points et 10 341 points, ce qui donne plutôt du -11,9 % et du -22,1 %.

Quoi qu’il en soit, il est nettement plus pertinent de comparer les scores du Ryzen 5 6600H à ceux du Ryzen 5 5600H. Ce dernier a des scores moyens de 1244 et 5497 points. Le Ryzen 5 6600H s’avère ainsi 18,3 % et 45,5 % meilleur. Ces écarts paraissent quand même très élevés. Si l’on regarde uniquement les résultats du Lenovo 82L5 et ceux du Lenovo 82RD, respectivement armés du Ryzen 5 5600H et du Ryzen 5 6600H, ils sont un peu moins importants.

Processeur / PC Mono-cœur Multicoeurs Ryzen 5 6600H (Lenovo 82RD) 1472 8054 Ryzen 5 5600H (Lenovo 82L5) 1383 6188 Différence 6 % 30 %

Enfin, rappelons que le Ryzen 9 6900HX (8 cœurs / 16 threads) marquait pour sa part 1593 points en mono-cœur et 10 151 points en multicœurs.