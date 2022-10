Le Ryzen 7 7700 se fait remarquer dans Geekbench

Au cours du week-end, momomo_us tweeté au sujet d’un Ryzen 7 7700, apparent successeur du Ryzen 7 5700X. Ce processeur Zen 4 a fait son entrée dans Geekbench il y a quelques heures.

© Geekbench

Le logiciel confirme qu’il s’agit d’un 8 cœurs / 16 threads. Le processeur a une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence Boost de 5,3 GHz. Dans le cas présent, il est installé sur une carte mère ASRock X670E Taichi et associé à 16 Go de DDR5-4800. Précisons que nativement, les Ryzen 7000 supportent la mémoire DDR5 à 5200 MT/s. Enfin, selon les informations de momomo_us, cette puce possède une enveloppe thermique de 65 W, comme le Ryzen 7 5700X.

Comparaison scores

Le Ryzen 7 7700 marque 2062 points en mono-cœur et 12 658 points en multicœurs. Il y a désormais plusieurs références Zen 4 dans la base de données Geekbench, ce qui permet quelques comparaisons. En revanche, il n’y a malheureusement pas de moyennes pour le Ryzen 7 5700X ni pour les Core de 13e génération dans la base de données Geekbench. Le site CPU-Monkey communique néanmoins des moyennes de 1634 points et de 10 179 points pour le Ryzen 7 5700X ; des valeurs assez cohérentes, même si peut-être un peu surévaluées par rapport à celles du Ryzen 7 5800X. Sur la base de ces résultats, le Ryzen 7 7700, avec DDR5, devancerait son ancêtre de 26 % en mono-cœur et de 25 % en multicœurs.

Processeur Cœurs / Threads TDP Moyenne mono-cœur Moyenne multicœurs AMD Ryzen 9 7950X 16/32 170 W 2191 22 860 AMD Ryzen 9 7900X 12/24 170 W 2188 19 264 AMD Ryzen 7 7700X 8/16 105 W 2161 14 027 AMD Ryzen 7 7700 8/16 65 W 2062 12 685 AMD Ryzen 5 7600X 6/12 105 W 2125 11 215 AMD Ryzen 9 5950X 16/32 105 W 1689 16 508 AMD Ryzen 9 5900X 12/24 105 W 1670 13 939 AMD Ryzen 7 5800X 8/16 105 W 1669 10 328 AMD Ryzen 5 5600X 6/12 65 W 1614 8151

