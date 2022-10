Le successeur du Ryzen 7 5700X serait le Ryzen 7 7700

8 cœurs et 65 W de TDP dans les deux cas ; la puce Zen 4 perd seulement son suffixe X.

L’offre de Ryzen 7000 Zen 4 dévoilée fin août et disponible depuis fin septembre (27) se limite à quatre références : Ryzen 9 7950X (16 cœurs / 32 threads), Ryzen 9 7900X (12 cœurs / 24 threads), Ryzen 7 7700X (8 cœurs / 16 threads) et Ryzen 5 7600X (6 cœurs / 12 threads). Nous savons qu’AMD prépare des Ryzen 7000 X3D, évoqués dans une feuille de route, et très vraisemblablement des variantes non-X. Le divulgateur momomo_us a publié un tweet pour l’un d’eux, le Ryzen 7 7700. Selon cette source, habituellement bien renseignée, cette puce est un 8 cœurs à 65 W de TDP.

7700 8 65

La gamme Ryzen 5000 contient un Ryzen 7 5700X à 65 W de TDP venu la renforcer en mars 2022. Il n’y pas de Ryzen 7 5700, malgré une apparition dans Geekbench en juillet dernier. Le Ryzen 7 7700 semble donc bien parti pour être le successeur direct du Ryzen 7 5700X – le X en moins.

De nouveaux Ryzen lancée début 2023 ?

Le message posté par momomo_us est assez laconique. Il ne dévoile pas les fréquences notamment. Nous ne savons pas non plus où le leaker a déniché cette puce ni quand elle sortira. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce qu’AMD introduise d’autres Ryzen 7000 en début d’année 2023, et pas seulement dotés de 3D V-Cache. Lisa Su a déjà annoncé qu’elle s’exprimerait lors du prochain CES.