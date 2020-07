Les APU Ryzen 4000 Renoir d’AMD en stock à partir du 17 juillet

Depuis la mi-mai, on sait que les APU Renoir pour PC fixes d’AMD se déclinent en Ryzen 7 à 8 cœurs / 16 threads, Ryzen 5 à 6 cœurs / 12 threads et Ryzen 3 à 4 cœurs / 12 threads. On sait également qu’il y a deux séries, la G avec des puces ayant un TDP de 65W et la GE regroupant les puces avec un TDP de 35W. Au sein de ces deux séries, chaque modèle est en double, avec une version « standard » et une version pro. Parmi les autres informations à notre disposition, on suppose que les APU Renoir font l’impasse sur le PCIe 4.0, mais qu’ils proposent du PEG x16 et offrent une faible latence mémoire. Reste une grande inconnue : la date de lancement. De toute évidence, celle-ci serait proche.

Le revendeur néerlandais Centralpoint a en effet listé trois APU Renoir sur son site. Il s’agit des Ryzen Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G et Ryzen 3 Pro 4350G. La mise en stock aurait lieu le 17 juillet prochain. On peut donc miser sur un lancement dans les semaines suivantes. En ce qui concerne les tarifs, ils sont respectivement de 305, 208 et 146 euros HT environ (versions MPK).

AMD : les Ryzen 4000 sont prêts

Fréquence maximale de 4,4 GHz pour les Ryzen 7

Rappelons que ces APU Renoir bénéficient d’une architecture CPU Zen2 et d’une architecture GPU Vega. Ils sont gravés en 7 nm. Sur le plan des spécifications, les modèles Pro ne diffèrent pas des versions classiques. Les valeurs divulguées par Centralpoint sont conformes à celles que nous connaissions. On retrouve des fréquences maximales de 4,4 GHz pour les Ryzen 7, de 4,3 GHz pour les Ryzen 5 et de 4,1 GHz pour les Ryzen 3. Enfin, la quantité de cache totale est de 12 Mo pour les premiers, (4 Mo de cache L2 et 8 Mo de cache L3), 11 Mo pour les seconds (3 Mo de cache L2 et 8 Mo de cache L3), 6 Mo pour les troisièmes (2 Mo de cache L2 et 4 Mo de cache L3).