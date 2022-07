Le Ryzen 9 5900X se fait croquer par le Core i5-13600K dans Geekbench 5

Et ça ne passe pas loin pour le Ryzen 9 5950X.

Le Core i5-13600K a fait quelques passages dans CPU-Z et Cinebench R23 récemment, mais le processeur Raptor Lake n’avait pas encore fait de Geekbench 5 son terrain de chasse. C’est désormais le cas, avec deux entrées.

Crédit : Geekbench

Le processeur s’y est aventuré en étant installé sur deux cartes mères différentes : Asus ROG Maximum Z690 Extreme et ASRock Z690 Steel Legend WiFi. Rappelons que la puce possède 14 cœurs (6+8) / 20 threads. Geekbench le détecte avec une fréquence de base de 3,5 GHz et une fréquence Boost de 5,1 GHz.

Avec la carte mère Asus Z690 Extreme, le prédateur marque 2012 points en mono-cœur et 16 054 points en multicœurs. Il fait un peu moins bien avec la carte mère AsRock Z690 Steel Legend WiFi : 1980 et 14 425 points respectivement.

Le Core i9-13900K recensé dans CPU-Z Validator

Comparaison Ryzen 5000 et Core 12000

L’intérêt de ce genre de résultats est naturellement de les comparer avec ceux obtenus par d’autres références. C’est ce que propose notre confrère de VideoCardz dans le tableau ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Score mono-cœur Score multicœurs Intel Core i9-13900K ES 8P + 16E / 32T @ 5,5 GHz 2133 23 701 Intel Core i5-13600K ES #1 (OC?) 6P + 8E / 20T @ 5,1 GHz (DDR5) 2012 16 054 Intel Core i5-13600K ES #2 6P + 8E / 20T @ 5,09 GHz (DDR5) 1980 14 425 Intel Core i9-12900K 8P+8E / 24T @ 5,2 GHz 1987 17 287 Intel Core i7-12700K 8P+4E / 20T @ 5,0 GHz 1901 14 102 Intel Core i5-12600K 6P+4E / 16T @ 4,9 GHz 1856 11 608 AMD Ryzen 9 5950X 16C / 32T @ 4,9 GHz 1685 16 506 AMD Ryzen 9 5900X 12C / 24T @ 4,8 GHz 1669 13 954 AMD Ryzen 7 5800X 8C / 16T @ 4,7 GHz 1670 10 328 AMD Ryzen 5 5600X 6C / 12T @ 4,6 GHz 1614 8151

Crédit : Harukaze5719

Le Core i5-13600K a des scores plus élevés que le Core i7-12700K (12 cœurs / 20 threads). L’écart avec le Core i5-12600K (10 cœurs / 16 threads) est logiquement conséquent en multicœurs. Si l’on regarde du côté de la concurrence, le Core i5 Raptor Lake fait qu’une bouchée de l’AMD Ryzen 9 5900X (12 cœurs / 24 threads). Bon, gardez à l’esprit que les processeurs de cette 13e génération de Core auront pour concurrents directs les Ryzen 7000 sous architecture CPU Zen 4 et non les Ryzen 5000 sous architecture CPU Zen 3.

Sources : Geekbench 1, Geekbench 2, VideoCardz