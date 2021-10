Le Ryzen Threadripper Pro 5975WX fait une première apparition dans Geekbench 5

Un représentant des AMD Ryzen Threadripper Pro 5000, le 5975WX, a été aperçu dans Geekbench 5. C’est la première fois que nous croisons ce modèle en particulier, mais au cours des semaines passées, nous avions aperçu d’autres références appartenant à cette série, en l’occurrence les Ryzen Threadripper Pro 5995WX et 5945WX.

Notre processeur du jour est un 32 cœurs / 64 cœurs ; des spécifications qui le placent en principe au deuxième rang de cette gamme, juste derrière le Threadripper Pro 5995WX et ses 64 cœurs / 128 threads. Naturellement, à l’instar des Ryzen 5000 et les EPYC Milan (EPYC 7003), ces puces adopteront l’architecture CPU Zen 3.

Geekbench détecte le Ryzen Threadripper Pro 5975WX avec une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence Boost de 4,5 GHz ; pour la comparaison, les valeurs pour l’actuel Ryzen Threadripper Pro 3975WX sont de respectivement 3,5 GHz et 4,2 GHz. Il prend place sur une plateforme Cloudripper-CGL (on suppose que CGL trahit Chagall) et collabore avec 128 Go de DDR4. Enfin, le système fonctionne sous Linux.

Les SuperPods GeForce Now de NVIDIA s’appuient sur des processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO

Les résultats

Le site Tom’s Hardware US propose le tableau comparatif suivant. Les résultats pour le Ryzen Threadripper Pro 3975WX sont nombreux, et Geekbench ne propose pas de moyenne. En conséquence, notre confrère en a calculé une en prenant dix résultats au hasard. Pour le Ryzen Threadripper Pro 5975WX, il n’y a qu’une seule soumission.

Processeur Score mono-cœur Score multicœurs Ryzen Threadripper Pro 5975WX 1 686 27 603 Ryzen Threadripper Pro 3975WX 1 293 28 034 Ryzen Threadripper 3970X 1 285 22 366 Xeon W-3175X 1 087 19 994

Le nouveau-venu domine son ancêtre de 30,5 % en mono-cœur. À partir de ce constat, le score multicœurs semble incohérent. De fait, si la plupart des résultats en test mono-cœur pour le Ryzen Threadripper Pro 3975WX avoisinent les 1200-1300 points, ils sont très hétéroclites en multicœurs, avec certaines entrées à 15 000 points voire moins, d’autres à plus de 30 000. À vrai dire, cette moyenne de 28 034 points nous paraît surestimée ; un score moyen de 22 000 points, comme pour le Threadripper 3970X, nous semble plus proche de la réalité. Inutile de s’attarder sur les performances de l’Intel Xeon W-3175X qui, avec ses 28 cœurs / 56 threads, était déjà éclipsé par le Ryzen Threadripper 3970X.

Les Threadripper 5000 non-Pro annulés ?

Au passage, ExecutableFix, qui a découvert l’entrée dont il est question dans cet article, suggère dans son Tweet qu’AMD a annulé la série Threadripper 5000 pour le marché HEDT, autrement dit les Threadripper 5000 non-Pro. Effectivement, pour l’instant, nous n’avons eu aucune donnée concrète – type soumission dans un benchmark – les concernant.