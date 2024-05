Microsoft ferme en partie Arkane Studio et fait le ménage dans le groupe Bethesda

Microsoft a récemment fait l’acquisition de plusieurs studios de jeu vidéo renommés. L’entreprise a tout de même acheté Activision Blizzard King (ABK) en 2023 mais aussi Bethesda et ZeniMax Media en 2021.

Malheureusement, il semblerait que tout ne soit pas rose au royaume de Redmond. Alors que certains s’attendaient à un renouveau de ces studios sous l’égide de Microsoft, il semblerait que la réalité soit un peu différente.

En effet, Microsoft vient d’annoncer la fermeture de quatre studios de développement appartenant à ZeniMax Media, l’entreprise mère de Bethesda à qui l’on doit le RPG Starfield. Cela comprend des studios importants tels que la branche américaine d’Arkane Studios, par exemple.

Bien que Microsoft mise encore sur ses Xbox Series S et X et sur sa potentielle console portable, l’entreprise pourrait avoir perdu confiance en ses différentes acquisitions. Il faut dire que des titres comme Redfall, développés par Arkane Austin, n’ont pas vraiment brillé et n’ont certainement pas fait gagner d’argent à Microsoft.

Microsoft ferme quatre studios, leur jeux sont en suspens

Ce sont donc au total quatre studios à qui l’on doit des jeux très populaires comme The Evil Within qui ferment leurs portes. Évidemment, cela remet en question l’avenir des franchises dont ils étaient responsables.

Arkane Austin, responsable de Redfall.

Tango Gameworks, créateur de Hi-Fi Rush et The Evil Within.

Alpha Dog Studios, développeur du jeu mobile Alpha Dog.

Roadhouse Games, studio interne fusionné avec ZeniMax Online Studios.

Par exemple, il est possible d’apprendre que le développement de Redfall est désormais à l’arrêt et que toute possibilité de mise à jour de contenu est maintenant improbable. Ainsi, les joueurs ayant acheté le pack de héros à venir ainsi que l’édition premium seront remboursés.

En ce qui concerne Tango Gameworks, la fermeture intervient alors que leur dernier jeu (Hi-Fi Rush) vient tout juste d’être porté sur la console concurrente des Xbox : la PS5. Ce titre a pourtant rencontré un succès critique non négligeable, ce qui rend la fermeture du studio assez étonnante.

D’autres fermetures sont-elles à venir ?

Alors que Arkane Studio assure ne pas fermer prochainement et continuer son activité, il se peut donc que le studio ne soit pas à l’abri. Si des développeurs à succès comme ceux de Tango Gameswork peuvent être remerciés, les employés du studio de développement français pourraient l’être également.

Évidemment, Microsoft justifie sa décision pour des raisons financières ou une “réaffectation des titres et des ressources”. Les 70 milliards de dollars dépensés afin d’acheter ABK y sont peut-être pour quelque chose.

Malheureusement, il est possible que cet événement ne soit que le premier d’une longue liste de fermetures et de licenciements. Pour rappel, 2000 employés de chez Activision Blizzard ont récemment été licenciés et la branche française de Bethesda a également fermé ses portes.