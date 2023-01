Le vaisseau amiral des Xeon W-3400, le Xeon W9-3495X, affronte le Threadripper Pro 5995WX dans Geekbench

Le 15 février, Intel commercialisera des processeurs HEDT Sapphire Rapids, les Xeon W-3400 et Xeon W-2400. Ils marqueront le retour de la société sur un segment abandonné aux Ryzen Threadripper d’AMD depuis quelques générations. Le fleuron de la série des Xeon W-3400, le Xeon W9-3495X, possède 56 cœurs / 112 threads. Il a fait un premier passage dans Geekbench 5.

© Geekbench 5

Les spécifications officielles du Xeon W3495X renseignent une fréquence de base de 1,9 GHz et une fréquence Boost de 4,8 GHz. Au cours du test, il plafonne toutefois à 3,2 GHz. Cette puce possède également 105 Mo de cache L3 ; elle collabore ici avec 128 Go de DDR5 à 2400 MHz.

Intel lance ses processeurs Xeon de 4e génération : jusqu’à 60 cœurs CPU

Confrontation avec le Ryzen Threadripper Pro 5995WX

Si Benchleaks, qui a découvert cette entrée, compare les scores obtenus à ceux du Ryzen 7 5800X dans son tweet, il est plus juste de confronter le porte-étendard des Xeon à celui des Ryzen Threadripper Pro 5000, soit au Ryzen Threadripper Pro 5995WX. La puce d’AMD a l’avantage d’avoir plus de cœurs CPU (64). La confrontation tourne à l’avantage du processeur d’AMD. Dans l’ensemble, ce dernier marque environ 1550 points en test mono-cœur, entre et 40 000 et 50 000 points en multicœurs.

Processeur Xeon W9-3495X Ryzen Threadripper Pro 5995WX Caractéristiques générales 56C / 112T, 1,90 GHz – 3,20 GHz, 105 Mo L3 64C / 128T, 2,70 GHz – 4,50 GHz, 256 Mo L3 Single-Core | Integer 1120 1316 Single-Core | Float 1338 1719 Single-Core | Crypto 3091 3832 Single-Core | Score 1284 1563 Multi-Core | Integer 33 577 46 049 Multi-Core | Float 40 322 49 414 Multi-Core | Crypto 61 361 44 987 Multi-Core | Score 40 322 47 005

Il faudra bien sûr attendre des tests complets pour savoir ce que valent ces Xeon. Malheureusement pour Intel, AMD prépare des Ryzen Threadripper 7000 sous architecture CPU Zen 4 qui proposeront jusqu’à 96 cœurs / 192 threads. Autant dire qu’en matière de performances pures, le très haut de gamme d’AMD sera inaccessible. Après, comme toujours, les prix guideront les choix des clients.