L’EPYC 9564 règne désormais sur PassMark, avec une confortable avance

Le classement PassMark – CPU Mark a désormais un nouveau roi en test multicœurs : le processeur EPYC 9654. Cette puce à 96 cœurs / 192 threads est le porte-étendard des EPYC 9004 lancés en novembre dernier. Ces processeurs bénéficient de l’architecture CPU Zen 4 et proposent jusqu’à 50 % de cœurs CPU en plus que les EPYC de précédente génération. L’ancien leader, et actuel deuxième du classement, n’est toutefois pas un EPYC 9003 (EPYC Milan), mais un Ryzen Threadripper Pro 5995WX, qui reste un 64 cœurs / 128 threads. L’EPYC 9004 affiche un score de 124 119 points, son dauphin de 95 539 points. Cela représente une amélioration de 29,9 %.

© PassMark

L’EPYC 9654 possède 50 % de cœurs CPU en plus que le Threadripper mais a une fréquence boost moindre : 3,7 GHz contre 4,5 GHz. L’EPYC 7773X, un représentant de la famille des EPYC Milan-X, est troisième du classement, avec 90 731 points, ce qui confère une avance de 36,8 % à l’EPYC Genoa.

Les CPUs EPYC 9004 ‘changent la donne aussi pour l’environnement’ selon AMD

Quel processeur battra l’EPYC 6954 ?

Vous le constatez, les premières places du classement PassMark sont monopolisées par des processeurs AMD. Le premier Intel, le Core i9-13900KS (24 cœurs / 32 threads), se trouve à la 24e place ; nous retrouvons également un Xeon Platinum 8380 (40 cœurs / 80 threads) deux crans en dessous. Les Xeon de 4e génération ainsi que les processeurs HEDT Sapphire Rapids, lesquels possèdent respectivement jusqu’à 60 et 56 cœurs CPU, permettront probablement à Intel de gagner quelques places.

Il est toutefois probable que les processeurs Genoa-X et Ryzen Threadripper 7000, attendus au cours des prochains mois, assoient la supériorité d’AMD dans ce benchmark. Comme les EPYC 9004, les Ryzen Threaripper 7000 proposeraient jusqu’à 96 cœurs / 192 threads ; quant aux Milan-X, ce sont des EPYC 9004 avec technologie 3D V-Cache.

Source : PassMark