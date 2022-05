Les annonces GeForce, jeu vidéo et création de NVIDIA au Computex

Après la keynote d’AMD hier, place à celle de NVIDIA au Computex 2022 aujourd’hui. Dans cette actu, nous nous focaliserons sur les annonces autour des solutions GeForce / RTX ainsi que sur celles relatives aux secteurs du jeu vidéo (NVIDIA Reflex, GeForce Now) et de la création.

Pour commencer, NVIDIA a précisé que plus de 250 jeux et applications RTX étaient désormais disponibles, soit deux fois plus que lors du Computex 2021. Selon NVIDIA, plus de 30 % des joueurs GeForce utilisent maintenant du matériel RTX.

GFN Thursday : Fortnite mobile, Vampire The Masquerade Swansong et Dolmen à l’honneur

De nouveaux jeux compatibles DLSS

Contrairement aux GTX, les cartes graphiques RTX autorisent deux fonctionnalités principales, le DLSS et le ray tracing. Pour le premier point, le NVIDIA DLSS est maintenant intégré dans plus de 180 jeux et applications. NVIDIA a annoncé 12 jeux supplémentaires. La société met en vedette Hitman 3. Les développeurs doivent ajouter le NVIDIA DLSS ainsi que les réflexions opaques et les ombres en ray-tracing dans la journée. « Avec toutes les options au maximum et le ray tracing activé, le NVIDIA DLSS augmente le nombre d’images par seconde de HITMAN 3 de plus de 2 fois en 4K ».

De son côté, NVIDIA va publier un pilote GeForce Game Ready pour HITMAN 3, My Time At Sandrock et Sniper Elite 5 dans les prochaines heures.

La société a donc fait le point sur les prochains titres (et quelque-uns l’étant déjà) compatibles DLSS :

« F1 22 sera lancé le 1er juillet avec le DLSS et les réflexions opaques, les réflexions transparentes, l’occlusion ambiante et les ombres.

Icarus ajoutera la prise en charge de NVIDIA Reflex en juin, pour une latence plus faible et une meilleure réactivité dans le jeu.

Deep Rock Galactic a été mis à jour avec DLSS et NVIDIA DLAA. L’activation de NVIDIA DLSS apportera aux joueurs jusqu’à 60 % de performances supplémentaires.

Loopmancer prendra en charge DLSS et les réflexions à base de rayons lors de son lancement cet été. Lorsque DLSS est activé, les performances sont multipliées par plus de 2 lorsqu’elles sont maximisées à 4K avec le ray tracing activé.

Warstride Challenges est disponible dès maintenant avec le DLSS et NVIDIA Reflex. En activant les deux, vous multiplierez vos performances par 2 en 4K et réduirez la latence du système jusqu’à 53 %.

LEAP prendra en charge le DLSS lorsqu’il sera disponible en accès anticipé le 1er juin. Le DLSS permet de multiplier les performances par deux dans le jeu.

Vampire : The Masquerade – Swansong est disponible dès maintenant et bénéficie d’une mise à niveau des performances DLSS de plus de 2 fois, de sorte que tous les GPU GeForce RTX de la série 30 atteignent 60 FPS en 4K avec les paramètres au maximum.

Raji : An Ancient Epic sera lancé le 24 mai et prendra en charge le DLSS ainsi que les réflexions, l’occlusion ambiante et les ombres obtenues par raytracing. Le NVIDIA DLSS augmente les performances jusqu’à 3 fois en 4K et plus de 2 fois dans les autres résolutions, ce qui vous permettra de vivre Raji : An Ancient Epic dans toute sa gloire à plus de 60 FPS.

Turbo Sloths sera lancé cet été et prendra en charge le DLSS ainsi que les réflexions et les ombres à base de raytracing, le DLSS augmentant les performances de plus de 2 fois.

Propnight sera mis à niveau vers le NVIDIA DLSS le 24 mai, augmentant les performances jusqu’à 85 % en 4K.

Hydroneer est disponible dès maintenant avec NVIDIA DLSS et bénéficie d’une augmentation des performances allant jusqu’à 50 %, permettant à tous les joueurs GeForce RTX de jouer en 4K avec les paramètres maximum à plus de 60 FPS.

My Time At Sandrock sera lancé le 26 mai avec NVIDIA Reflex avec une réduction de 34% de la latence.

Ghost a une mise à jour DLSS disponible dès maintenant qui augmentera les performances jusqu’à 70%, permettant à tous les joueurs GeForce RTX de vivre Ghost à son meilleur niveau.

Soda Crisis est lancé avec NVIDIA Reflex ce soir avec une amélioration de 23 % de la latence. »

NVIDIA Reflex : de nouveaux produits compatibles, dont le premier écran G-SYNC 500 Hz

Concernant NVIDIA Reflex, il y aurait plus de « 20 millions de joueurs jouant avec Reflex ON chaque mois » selon l’entreprise. Concrètement, cette technologie est maintenant supportée par 38 jeux, 22 écrans et 45 souris.

À l’occasion du Computex, l’écosystème NVIDIA Reflex accueille une paire de nouveaux écrans et de souris. Le modèle phare est le moniteur de jeu ASUS ROG Swift 500 Hz.

« Cet écran de 500 Hz a été conçu de A à Z pour l’esports, en utilisant un toute nouvelle « dalleTN Esports » pour une clarté de mouvement maximale. Il est également doté du Mode Esport NVIDIA G-SYNC avec une vibrance esports réglable et, bien sûr, du support complet du NVIDIA Reflex Analyzer, qui permet aux utilisateurs de mesurer la latence du système de bout en bout lorsqu’ils utilisent une souris NVIDIA Reflex et un GPU GeForce »

Crédit : NVIDIA

Pour être exhaustif, Acer a également lancé l’écran Predator X28 G-SYNC ; Cooler Masters ses souris de jeu MM310 et MM730 avec Reflex.

Nouveaux téléviseurs compatibles G-SYNC avec support de GeForce NOW

En 2021, Philips et NVIDIA ont collaboré pour proposer quelques-uns des premiers téléviseurs compatibles G-SYNC avec le support HDMI 2.1. Philips présentera deux nouveaux téléviseurs OLED Philips compatibles G-SYNC, également dotés des fonctionnalités GeForce NOW, lors du salon.

Nouveaux ordinateurs portables GeForce RTX Gaming et Creating

Du côté des ordinateurs portables GeForce RTX présentés au Computex, NVIDIA mentionne les MSI Raider GE67 HX (jusqu’à GeForce RTX 3080 Ti), ASUS ROG Flow X16 (jusqu’à la GeForce RTX 3070 Ti) et Gigabyte Aorus 17X (jusqu’à la GeForce RTX 3080 Ti).

Parmi les nouveaux ordinateurs portables GeForce RTX Studio présentés au salon Computex : les gammes ASUS Zenbook et Vivobook, Acer ConceptD 5 et 5 Pro (jusqu’aux GeForce RTX 3070 Ti et RTX A5500), Lenovo Slim 7i Pro X et 7 Pro X (GeForce RTX 3050).



Ces ajouts et d’autres portent à plus de 180 modèles le nombre d’ordinateurs portables GeForce RTX.

Enfin, les pilotes NVIDIA Studio de mai étendent la liste des applications profitant de fonctions de création améliorées par IA : à Depth Map, Object Mask Tracking et Surface Tracking dans Blackmagic Design DaVinci Resolve 18 notamment, s’ajoutent Adobe Substance 3D Modeler, Topaz Labs Gigapixel AI 6.1, Marmoset Toolbag 4.04 et Reallusion iClone 8.