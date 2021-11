Les GeForce RTX 3070 et RTX 3080 à l’épreuve de Forza Horizon 5

Les détenteurs d’une version Premium de Forza Horizon 5 peuvent jouer au titre dès aujourd’hui ; les autres doivent patienter jusqu’au 9 novembre. Comme Forza Horizon 4, ce nouvel opus propose un outil de benchmark intégré ; des utilisateurs ont ainsi partagé les résultats de leurs essais. C’est notamment le cas d’un certain OrcCorp, qui a réalisé plusieurs tests en 4K avec des GeForce RTX 3070 et GeForce RTX 3080.

Les deux cartes graphiques de NVIDIA collaborent avec un processeur AMD Ryzen 7 5800X (un 8 cœurs / 16 threads sous architecture Zen 3). La configuration s’appuie également sur 32 Go de DDR4-3200 (2 x 16 Go). OrcCorp a effectué le benchmark intégré avec différents préréglages graphiques. Il précise que la GeForce RTX 3080 tient les 60 images par seconde en 4K / Extrême ; la GeForce RTX 3070 les 60 IPS en 4K / Ultra. Cette vidéo permet également de se figurer le niveau de détails en fonction des préréglages graphiques. Côté processeur, sans surprise, le Ryzen 7 5800X n’a aucune difficulté à faire fonctionner ce Forza Horizon 5, avec un niveau de sollicitation oscillant entre 20 et 55 % en 4K / Extrême avec la RTX 3080.

Les configurations officielles

Bien sûr, il est possible de jouer à cet opus sur PC sans posséder une configuration aussi musclée. D’après les recommandations officielles, la configuration minimale se limite à un processeur AMD Ryzen 3 1200 ou Intel i5-4460 ; une carte graphique AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 970 ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée renseigne un processeur AMD Ryzen 5 1500X ou Intel Core i5-8400 ; une carte graphique AMD Radeon RX 590 ou NVIDIA GeForce GTX 1070 ; 16 Go de RAM. Enfin, la configuration « idéale » préconise un processeur Ryzen 7 3800XT ou Intel Core i7-10700K ; une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT ou NVIDIA RTX 3080 ; 16 Go de RAM.

Ce Forza Horizon 5 propose du ray tracing mais uniquement cantonné au mode Forza Vista.

Source : DSOGaming