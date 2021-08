Les monstres de The Witcher : Monster Slayer comparés à ceux de The Witcher 3

Six ans plus tard, goule, noyadé, nekker, harpie et golem de pierre n’ont pas beaucoup changé.

Si vous êtes fans de la licence The Witcher, vous savez sans doute que CD Projekt RED a édité un nouveau jeu mobile basé sur l’univers du Sorceleur intitulé The Witcher : Monster Slayer. Développé par Spokko Games et disponible depuis fin juillet, ce titre lorgne du côté de Pokémon GO d’après les premiers retours. Les modèles 3D des différentes créatures ressemblent beaucoup à ceux utilisés dans The Witcher 3.

C’est ce qui ressort de la vidéo réalisée par Cycu1, friand de ce genre de comparaisons. On lui doit notamment des confrontations Battlefield 2042 / Bad Company 2 / Battlefield 3 et Diablo II Resurrected / Diablo II. Pour en revenir à notre The Witcher : Monster Slayer, sans surprise, version mobile oblige, ses monstres ont des textures bien moins nettes que ceux présents dans The Witcher 3. En revanche, la direction artistique est parfaitement respectée. Cycu1 a capturé les séquences de The Witcher 3 sur PC en 4K / Ultra ; celles de The Witcher : Monster Slayer sur un Samsung Galaxy S20 Ultra.

Toujours une histoire de chasse aux monstres

Selon son descriptif, « The Witcher: Monster Slayer est un jeu d’exploration en réalité augmentée qui vous permettra de faire partie de l’élite des chasseurs et chasseuses de monstres. Chaque pas que vous ferez dans le monde réel vous permettra de progresser dans une aventure de fantasy sombre et unique. Traquez des monstres, étudiez leurs comportements et préparez-vous au combat. Choisissez avec soin vos armes et votre armure. Préparez à l’avance les potions dont vous aurez besoin pour vous battre. À chaque victoire, vous gagnerez de l’expérience pour améliorer vos compétences et votre équipement. Affinez vos stratégies pour faire partie des meilleurs chasseurs de monstres ».

Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement sur Google Play ou l’App Store. Il nécessite un smartphone sous Android 7.0 / iOS 12.0 ou version ultérieure.