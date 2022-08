Les pilotes NimeZ 22.7.1 apportent l’AMD Noise Suppression aux anciens GPU Radeon

Pour les cartes graphiques des séries RX 500 / 400 (Polaris), RX Vega, Graphics CoreNext (séries 300 et 200).

Si vous êtes frustré de ne pouvoir utiliser l’AMD Noise Suppression parce que votre matériel est trop ancien, le groupe Reddit NimeZ propose des pilotes non officiels qui activent cette prise en charge pour les cartes graphiques sous architecture Vega, Polaris et GCN ainsi qu’avec d’anciens APU.

AMD a introduit son Noise Suppression la semaine dernière via le pilote Adrenalin Edition 22.7.1. Le communiqué de presse de la société présente cette fonctionnalité de réduction du bruit ainsi : « La nouvelle technologie AMD Noise Suppression réduit le bruit de fond de votre environnement proche grâce à un algorithme de deep learning en temps réel, offrant ainsi une plus grande clarté audio pendant vos réunions ou vos parties de jeu compétitif ». C’est le pendant d’AMD au NVIDIA RTX Voice en somme. Cependant, officiellement, seuls les cartes graphiques Radeon RX 6000 et les APU Ryzen 6000 le prennent en charge. Les pilotes NimeZ corrigent cette lacune.

Polaris, Vega, GCN

Recommander des pilotes non officiels est rarement une bonne idée, mais ceux proposés par NimiZ sont normalement fiables. Depuis plusieurs mois, ce groupe Reddit fournit des pilotes pour d’anciens produits AMD n’étant plus officiellement supportés.

Ce pack de pilotes NimeZ version 22.7.1 apporte donc la prise en charge du Noise Suppression aux cartes graphiques des séries RX 500 / 400 (Polaris), RX Vega, Graphics Core Next (séries 300 et 200) ainsi qu’à d’anciens APU Ryzen et A-Series.

Rappelons que du côté de NVIDIA, le RTX Voice n’est pas, comme son nom le laisse à penser, limité aux cartes graphiques GeForce RTX dotées de cœurs Tensor : il est également pris en charge par les cartes graphiques GTX à partir de la série GTX 600.

