AMD prépare trois Ryzen 3000 ‘Matisse Refresh’ : Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT

Faute de pouvoir répliquer immédiatement aux processeurs Comet Lake-S d’Intel avec ses Ryzen 4000 sous architecture Zen 3, AMD a décidé de compléter son offre Ryzen 3000. Il y a quelques jours, l’entreprise a ainsi dégainé ses Ryzen 3 3100 et 3300X, qui s’imposent comme les nouveaux fleurons de l’entrée de gamme. Désormais, il est question de trois Ryzen 3000 « Matisse Refresh », les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT.

Ils viendront logiquement remplacer les Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X et Ryzen 5 3600X respectivement. Chaque nouveau venu conserve le même nombre de cœurs que son ancêtre, à savoir 12 cœurs et 24 threads pour le Ryzen 9 3900XT, 8 cœurs et 16 threads pour le Ryzen 7 3800XT et 6 cœurs et 12 threads pour le Ryzen 5 3600XT. Toujours sous architecture Zen 2, ces puces bénéficient en revanche d’une gravure en 7 nm optimisée. Celle-ci leur permet d’atteindre des fréquences plus élevées et garantit une meilleure capacité d’overclocking.

Annoncés le 16 juin, lancés le 7 juillet

On peut ainsi s’attendre à une augmentation des fréquences de 200 ou 300 MHz. Cela représenterait une hausse des performances de 5 à 10 % par rapport aux modèles existants. En l’état, les Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X et Ryzen 5 3600X offrent déjà un meilleur rapport performance / prix que les Core i9-10900K, i7-10700K et i5-10600K d’Intel, mais AMD estime à l’évidence qu’un rafraîchissement de la gamme n’est pas superflu. Pour ne rien gâcher, selon WCCFTech, AMD mettra en vente ses processeurs Ryzen 3000 Refresh aux mêmes tarifs que les pièces existantes. Et bien entendu, lors du lancement des nouvelles puces, les anciennes profiteraient d’une « baisse de prix considérable ».

En ce qui concerne la date justement, ces processeurs AMD Ryzen 3000 « Matisse Refresh » devraient être annoncés le 16 juin, pour une mise sur le marché prévu le 7 juillet.

Enfin, au sujet de la prise en charge de ces Ryzen 3000 « Matisse Refresh », une diapo en provenance de Gigabyte suggère une compatibilité avec l’ensemble des chipsets : A320, B450, X470, A520, B550 et X570.

