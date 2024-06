Ryzen AI 300 : les premiers résultats fuitent et confirment d’excellentes performances

AMD a annoncé lors du Computex 2024 sa nouvelle génération de processeurs dédiés au segment mobile. Ces CPU inédits, les Ryzen AI 300, devraient notamment alimenter de futurs ordinateurs portables gaming.

L’intelligence artificielle étant favorite de l’industrie et comme leur nom le suggère, ces puces pourront également gérer des tâches IA complexes grâce à leur NPU. Cette technologie devrait être au centre de l’expérience des PC Copilot+ que vont intégrer ces CPU.

Pour l’instant, à part leurs spécifications, il est difficile de savoir ce que valent réellement ces nouveaux processeurs d’AMD. Si les performances devraient être au rendez-vous grâce à l’adoption de l’architecture Zen 5 et aux cœurs GPU RDNA 3.5, les Ryzen AI 300 doivent encore faire leurs preuves.

Heureusement, la fuite de benchmarks récents semble être un bon signe pour ces processeurs IA. En comparaison des générations de CPU mobiles précédents, les Ryzen AI 300 pourraient être véritablement une amélioration.

[GB6 GPU] Unknown CPU

CPU: AMD Ryzen AI 9 HX 170 w/ Radeon 880M (12C 24T)

Min/Max/Avg: 3488/3654/3636 MHz

Codename: Strix Point

CPUID: B20F40 (AuthenticAMD)

GPU: Radeon

VRAM: 24 GBhttps://t.co/2uiInrXY3e — Benchleaks (@BenchLeaks) June 7, 2024

Les Ryzen AI 300 sont-ils meilleurs dans tous les domaines ?

S’il faut prendre ces tests avec précaution (les résultats ne sont pas officiels), ils sont particulièrement encourageants. Selon le premier benchmark, les Ryzen AI 9 HX 370 représenteraient un bond de 20 % des performances par rapport au Ryzen 9 8945HS.

Ryzen AI 9 HX 370 Ryzen 9 8945HS Architecture Zen 5 Zen 4 Cœurs / Threads 12/24 8/16 Fréquence 5.1 GHz 4 GHz Cache 24 Mo L3 + 12 Mo L2 16 Mo L3 + 8 Mo L2 iGPU RDNA 3.5

16 CU RDNA 2

12 CU NPU 45 TOPS 16 TOPS TDP 28 W(15-54) 45 W(35-54)

Cela serait en partie dû à leur configuration actuelle de 12 cœurs (quatre Zen 5 et huit Zen 5C) et 24 threads. L’iGPU Radeon 890M (16 unités de calcul) n’est apparemment pas en reste puisqu’il offrirait une amélioration des performances graphiques de près de 40 %.

Les résultats de tests single et multi-core sont assez parlants, le Ryzen AI 9 HX 370 ayant obtenu des scores de 1847 et 14316 points lors d’un premier benchmark et 2544 et 14158 dans un second. L’iGPU RDNA 3.5 a quant à lui obtenu un score de 41995 points.

©Geekbench ©Geekbench ©Geekbench

Pour reprendre la comparaison avec le Ryzen 9 8945HS, ces résultats représentent une amélioration de 7 % en single-core, de 20 % en multi-core et de 40 % en performance graphique.

Les nouveaux Ryzen AI 300 devraient être commercialisés dans le courant du mois de juillet en quantité limitée. Une meilleure disponibilité serait attendue pour le quatrième trimestre de l’année 2024.

Architecture Cœurs / Threads Fréquence Cache NPU iGPU TDP Ryzen 9 AI HX 370 Zen 5 / Zen 5C 12/24 2.0 / 5.1 GHz 36 Mo / 24 Mo L3 45 TOPS Radeon 890M

(16 CU @ 2.9 GHz) 28W

(cTDP 15-54W) Ryzen 7 AI 365 Zen 5 / Zen 5C 10/20 2.0 / 5.0 GHz 30 Mo / 20 Mo L3 45 TOPS Radeon 880M

(12 CU @ 2.9 GHz) 28W

(cTDP 15-54W)