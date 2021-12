CES 2022 : que vont annoncer AMD, Intel et NVIDIA ?

Nous serons fixés dès le 4 janvier pour AMD et Intel, qui tiendront des conférences à 16 et 17 heures.

Le CES 2022 se déroulera du 3 janvier au samedi 8 janvier 2022, soit dans désormais moins d’un mois. Comme chaque année, l’évènement sera l’occasion pour Intel, NVIDIA et AMD de dévoiler certains de leurs produits phares. Vous pouvez d’ores-et-déjà marquer quelques dates dans votre agenda : Intel et AMD tiendront une conférence le 4 janvier. NVIDIA n’a pas encore communiqué de date.

Concernant AMD, Lisa Su, PDG de l’entreprise, prononcera un discours le mardi 4 janvier à 16h00 (heure de Paris). Il sera diffusé en direct sur AMD.com. Dans son communiqué de presse français, AMD écrit : « Dr Lisa Su, CEO d’AMD, animera une conférence de presse en ligne le 4 janvier prochain à l’occasion du CES 2022. Cela sera l’occasion d’évoquer les prochaines solutions de calcul et solutions graphiques d’AMD tout en détaillant la vision de l’entreprise pour proposer des expériences de premier ordre, que ce soit pour le jeu, le divertissement et les nouvelles habitudes de vie et de travail ». Intel enchaînera dans la foulée, avec une conférence programmée à 17 heures.

GPU Intel Arc Alchemist

Comme indiqué dans son communiqué, AMD profitera du CES 2022 pour annoncer des CPU et des GPU. Plus précisément, au sujet de la première catégorie de produits, nous pourrions en apprendra davantage sur les processeurs Renoir-X (des APU Ryzen 4000 Refresh sans iGPU) et Vermeer-S (Ryzen 5000 avec 3D V-Cache), voire sur les Ryzen sous architecture Zen 4 bien que ceux-ci soient plutôt pressentis pour débarquer en fin d’année 2022. Côté GPU, on devrait entendre parler des Radeon RX 6500M et RX 6300M pour la gamme mobile et des RX 6500 XT et RX 6400 pour la gamme desktop.

Le programme s’annonce également très chargé pour Intel, qui complétera certainement sa douzième génération Alder Lake avec des Alder Lake-P (mobile) et Alder Lake non-K (desktop) ; officialisera de nouveaux chipsets série 600. De plus, Intel présentera très probablement quelques-uns de ses GPU Arc Alchemist.

Enfin, du côté de NVIDIA, un rafraîchissement de la gamme RTX 3000 avec de nombreux nouveaux modèles semble plausible : desktop, avec les GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 Go, RTX 3080 12 Go et RTX 3050, et mobile, avec une possible RTX 3080 Ti.