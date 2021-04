Les Tiger Lake H45 à 8 cœurs débarqueront en mai

Nous évoquons l’arrivée des processeurs Intel Tiger Lake à 8 cœurs depuis plusieurs semaines, et il semblerait que nous ayons enfin une date : le 11 mai. Cette annonce ne vient pas d’Intel mais d’Asus, qui a publié un Tweet pour le moins explicite : « Unleash the Tiger Inside ».

Intel a étoffé sa gamme initiale de Tiger Lake à 2 et 4 cœurs en janvier dernier avec une série H35 ; ces processeurs ont une plage de TDP comprise entre 28 W et 35 W, contre 12 W et 28 W pour les premiers représentants Tiger Lake lancés en septembre 2020. Toutefois, pour faire le poids face aux Ryzen 5000 mobiles d’AMD en tâches multi-threadées, Intel se doit de proposer des puces avec plus de cœurs, les Tiger Lake H45. Comme leur nom l’indique, celles-ci auront des TDP encore réhaussés, pouvant monter à 45 W. Selon de précédentes informations, la série inclurait des processeurs à 6 et 8 cœurs ; les fuites mentionnaient des Core i9-11980HK, i9-11900H et i7-11800H à 8 cœurs ainsi qu’un Core i5-11400H à 6 cœurs.

La carte graphique Iris Xe DG1 d’Intel se mesure à la Radeon RX 550

De la concurrence pour les Ryzen 7 et Ryzen 9 d’AMD

Il est probable que les processeurs H45 reprennent certaines évolutions des H35, notamment le BAR redimensionnable et le Wi-Fi 6E. En ce qui concerne leur solution graphique intégrée Xe, on peut s’attendre à des iGPU avec 96 UE (unités d’exécution). Niveau performance, si les Tiger Lake actuels rivalisent avec la concurrence en mono-cœur, ils ont logiquement plus de mal dans les applications multicœurs face aux Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9 d’AMD, mieux armés. En effet, les premiers possèdent 6 cœurs, les deux autres 8 cœurs. Avec de possibles fréquences maximales sur un cœur de 5 GHz et de 4,5 GHz sur l’ensemble de ses cœurs, une puce comme le Core i9-11980HK aura certainement des arguments à faire valoir face au Ryzen 5980HX par exemple.