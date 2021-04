La carte graphique Iris Xe DG1 d’Intel se mesure à la Radeon RX 550

Intel a lancé ses cartes graphiques Iris Xe DG1 pour les PC fixes fin janvier. Il a quelques jours, Asus a détaillé l’Iris Xe DG1-4G refroidie de manière passive. Nous avons aujourd’hui un aperçu des performances de cette carte graphique dans le benchmark GPU Basemark ; elle se positionne au niveau d’une Radeon RX 550 d’AMD, sortie en 2017.

Les deux références sont des modèles Asus. La DG1-4G est une version tronquée de l’Iris Xe Max avec 80 unités d’exécution, soit 640 shading units. Son GPU repose sur un nœud 10 nm SuperFin ; il atteint une fréquence Boost de 1 500 MHz. La DG1-4G possède 4 Go de mémoire LPDDR4X sur un bus de 128 bits. Son TDP est de 30 W. La Radeon RX 550 4G qui sert de comparaison ici repose sur un GPU Lexa sous architecture GCN 4.0, gravé en 14 nm par GlobalFoundries. Elle s’arme de 4 Go de mémoire GDDR5 à 7 Gbit/s sur un bus de 128 bits, ce qui lui confère une bande passante mémoire totale de 112 Go/s. Elle a 512 shading units et une fréquence GPU maximale de 1 183 MHz. Son TGP est un peu plus élevé que sa concurrente : il s’établit à 50 W.

Léger avantage pour la RX 550

Dans les deux cas, les systèmes associent ces cartes à un processeur Intel Core i3-10100F. La machine avec la DG1 réalise un score Vulkan de 17 289 points ; celle avec la Radeon RX 550 de 17 619 points. La carte d’AMD se montre ainsi 1,9 % plus performante. Il faudra avoir d’autres résultats pour se forger un avis. Mais sans surprise, cette DG1 se positionne résolument comme une solution d’entrée de gamme.

Enfin, gardez à l’esprit que l’Iris Xe DG1 n’est compatible qu’avec un nombre très limité de configurations Intel.