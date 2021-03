Une diapo révèle les spécifications des processeurs Tiger Lake-H à 6 et 8 cœurs

Cinq processeurs : deux Core i9 et un Core i7 à 8 cœurs / 16 threads et deux Core i5 à 6 cœurs / 12 threads.

Nous avons croisé plusieurs représentants des Tiger Lake-H à 8 et 6 cœurs au cours des dernières semaines ; sur Twitter, les dénommés 9550pro et OneRaichu ont partagé une supposée diapositive de la gamme. Elle présente cinq processeurs : deux Core i9 et un Core i7 à 8 cœurs / 16 threads ainsi que deux Core i5 à 6 cœurs / 12 threads.

Le porte-étendard de cette gamme serait le Core i9-11980HK. Avec un TDP configuré à 65 W, cette puce a une fréquence de base de 3,3 GHz. Elle semble susceptible d’atteindre 5 GHz sur un cœur, 4,8 GHz sur 4 cœurs, 4,6 GHz sur 6 cœurs et 4,4 GHz sur l’ensemble de ses 8 cœurs. Le Core i9-11900H a des fréquences légèrement inférieures à celles de son grand frère, mais contrairement au Core i7, il conserve le Turbo Boost Max 3.0. Cela lui permet de se distinguer de ce dernier avec des fréquences maximales sur un et deux cœurs 300 MHz plus élevées (4,9 GHz contre 4,6 GHz) avec un TDP de 45 W. Les deux Core i9 et le Core i7 embarquent 24 Mo de cache L3 et gèrent la mémoire DDR4-3200 en dual channel.

12 Mo de cache L3 pour les Core i5

Les deux Core i5 sont nettement moins bien dotés en cache L3, avec 12 Mo, se bornent à de la DDR4-2933 et montent moins haut en fréquence. Dans tous les cas, ces processeurs s’arment d’une solution graphique intégrée Intel UHD Xe.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence maximale sur un cœur Fréquence maximale sur l’ensemble des cœurs TDP Core i9-11980HK 8C / 16T 2,6 GHz 5,0 GHz 4,5 GHz 45W+ Core i9-11900H 8C / 16T 2,5 GHz 4,9 GHz 4,4 GHz 45W Core i7-11800H 8C / 16T 2,4 GHz 4,6 GHz 4,2 GHz 45W Core i5-11400H 6C / 12T 2,7 GHz 4,5 GHz 4,1 GHz 45W Core i5-11260H 6C / 12T 2,6 GHz 4,4 GHz 4,0 GHz 45W

Source : VideoCardz