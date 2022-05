LG dégaine trois moniteurs UltraGear, dont un 47,5 pouces OLED

LG Electronics ajoute trois moniteurs à sa gamme UltraGear, les 32GQ850, 32GQ950 et 48GQ900. Les deux premiers sont des modèles 31,5 pouces, le dernier un 47,5 pouces. L’UltraGear 32GQ850 embarque une dalle Nano IPS avec une définition QHD (2560 x 1440 ) et une fréquence de rafraîchissement de 260 Hz ; l’UltraGear 32GQ950 hérite également d’une dalle Nano IPS mais avec une définition UHD (3840 x 2160) et une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz ; enfin, l’UltraGear 48GQ900 profite d’une dalle OLED avec une définition UHD et une fréquence de rafraîchissement de 138 Hz.

Crédit : LG

Seo Young-jae, vice-président senior et responsable de l’unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company, déclare : « Idéaux pour les jeux sur PC et sur console, nos nouveaux moniteurs offrent des fonctions et des capacités qui font passer toute l’expérience de jeu à un niveau supérieur. Nous continuerons à consolider la solide réputation de la marque UltraGear avec des produits innovants qui mettent les besoins des joueurs au premier plan. »

Spécifications

Ces moniteurs UltraGear seront disponibles à partir de ce mois-ci au Japon. Ils débarqueront plus tardivement en Amérique du Nord, en Europe et dans d’autres régions d’Asie. LG n’a communiqué ni date ni prix pour la France. Les principales caractéristiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.