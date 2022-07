Lian Li 2022 Digital Expo 2.0 : deux vidéos de présentation

En fin de semaine, Lian Li a présenté ses produits à venir à l’occasion de sa Digital Expo

2.0 2022. À travers deux vidéos, la société dévoile trois boîtiers, quatre nouveaux ventilateurs ainsi qu’un watercooling AIO.

Plus précisément, les boîtiers sont les Lancool 216, DAN Cases A3 m-ATX et O11D EVO XL. Du côté des ventilateurs, ont retrouve des UNI FAN SL120 V2, SL140 V2, AL120 V2, et AL140, ainsi qu’une mise à jour de l’UNI FAN P28.

Guide d’achat : quel boîtier choisir pour son PC ?

Boîtiers

Le Lancool 216 est un boîtier moyen tour. Principale particularité : la possibilité de positionner la carte mère plus ou moins haut afin d’avoir plus de place pour placer un GPU verticalement et un ventirad imposant.

Crédit : Lian Li

Comme son nom l’indique, et à l’instar de l’A4-H2O, le DAN Cases A3 m-ATX est le fruit d’une collaboration entre Dan Cases et Lian Li. Le boîtier a un volume légèrement inférieur à 20 litres. Il peut héberger un radiateur de 360 mm, une carte graphique sur quatre slots et longue de 380 mm, un ventirad de 158 mm de haut. Il propose deux emplacements 2,5 pouces. La marque précise dans son communiqué de presse qu’un panneau latéral en verre trempé est disponible en option pour remplacer les panneaux latéraux grillagés.

Crédit : Lian Li

L’O11D EVO XL est mis à jour avec les caractéristiques de l’O11D EVO, « telles que le design réversible, les multiples points de montage des modules E/S et le support vertical des GPU ». L’O11D EVO XL possède un panneau arrière modulaire avec un plateau de carte mère amovible qui combine le blindage E/S et le slot d’extension. Le plateau de carte mère peut être réglé sur trois positions différentes, « offrant une meilleure flexibilité pour les configurations de refroidissement par eau personnalisées tout en maintenant le support E-ATX. Avec cet espace supplémentaire, le O11D EVO XL offre la possibilité de configurations extrêmes de refroidissement et de matériel avec le support de jusqu’à 3 radiateurs de 420 mm ».

Crédit : Lian Li

Ventilateurs UNI FAN SL120/140 V2, AL120 V2, et AL140

Les nouveaux ventilateurs UNI FAN SL et AL seront disponibles en 120 mm et 140 mm. Avec un châssis plus épais de 28 mm, les SL120 V2 et AL120 V2 offrent de meilleures performances thermiques avec une augmentation du flux d’air, de la pression statique, mais également un niveau de bruit plus faible à des vitesses similaires à celles des versions originales selon la marque. L’éclairage des UNI FAN SL120/140 V2 a également été retravaillé notamment pour réduire l’espacement de 2,8 mm à 1,5 mm entre les cadres de ventilateurs alignés.

Crédit : Lian Li

L’UNI FAN P28 a été mis à jour avec deux modèles : l’édition Silent, et l’édition Performance. Le P28 Silent est un ventilateur 120 mm PWM avec des vitesses allant jusqu’à 1900 tr/min. Le niveau sonore est de 27,5 dBA, la pression statique de 3.04 mm H2O, le débit d’air de 59,97 CFM. Le P28 Performance atteint 2300 tr/min, pour un volume sonore maximal de 33 dBA, une pression statique de 3,86 mm H2O, un débit d’air de 71,27 CFM.

Crédit : Lian Li

Refroidisseur de liquide tout-en-un

Enfin, à propos de l’AIO watercooling, Lian Li écrit : « Le prototype du refroidisseur de liquide All-In-One présente un design 100% Lian Li, construit à partir de zéro. Le nouveau refroidisseur de liquide All-In-One 360 est équipé d’un radiateur de 32 mm d’épaisseur x 130 mm de largeur, et est associé à des ventilateurs de 28 mm d’épaisseur optimisés pour les performances, ce qui permet d’obtenir d’excellentes performances thermiques. La conception unique du bloc de pompe offre un grand niveau de personnalisation grâce aux multiples accessoires inclus qui permettent à l’utilisateur de changer complètement le style d’éclairage de son bloc pompe […] ».