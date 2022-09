Confrontation Intel XeSS / NVIDIA DLSS sur le jeu Shadow of the Tomb Raider

En principe, Call of Duty Modern Warfare II devait inaugurer l’XeSS le 28 octobre prochain. La chaîne YouTube Digital Foundry a toutefois pu expérimenter en avant-première la technologie d’Intel sur le jeu Shadow of the Tomb Raider. La version XeSS 1.187 a été comparée au DLSS 2.3.2 de NVIDIA avec des cartes graphiques Intel Arc A770 et NVIDIA GeForce RTX 3070.

En 1440p, l’XeSS augmente de 16 à 52 % le nombre d’images par seconde selon le mode utilisé (ultra qualité, qualité, équilibré, performance). En 2160p, les gains oscillent entre 23 % et 88 %. Au passage, la vidéo de Digital Foundry nous apprend que l’Arc A770 est incapable de faire tourner Shadow of the Tomb Raider en UHD / Ultra à plus de 60 images par seconde même avec l’aide de l’Xess. Rien d’anormal, puisque selon Intel, cette carte graphique est à peu près équivalente à la GeForce RTX 3060 Ti. D’autre part, avec l’Arc A770, la technologie d’upscaling dégrade le temps de trame de 2 ms du 720p au 1440p, de 3,4 ms du 1080p au 2160p.

Le DLSS vainqueur ?

La seconde partie de vidéo se concentre sur une comparaison directe DLSS / XeSS. Dans l’ensemble, le narrateur juge la qualité à peu près équivalente, mais constate quelques bogues d’affichage, notamment de scintillement, pour la technologie d’Intel.

Pour notre part, nous trouvons quand même la qualité des textures avec DLSS globalement supérieure.

Précisons aussi que les captures d’écran ci-dessus/dessous montrent surtout des éléments situés en arrière plan.

Digital Foundry estime que l’Intel XeSS a tout pour devenir un concurrent sérieux face aux DLSS de NVIDIA et FSR d’AMD ; mais tout dépendra de la volonté des développeurs à l’intégrer à leurs productions. Pour le moment, Intel a communiqué une liste d’une petite vingtaine de jeux parmi lesquels figurent Chivalry II, Call of Duty: Modern Warfare II et Shadow of the Tomb Raider.