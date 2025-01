L’iPhone SE 4 ne devrait pas avoir de Dynamic Island, au profit d’une encoche

L’iPhone SE 4 aurait droit à une encoche et non pas à Dynamic Island, contrairement à tous les autres smartphones concurrents qui n’en proposent plus.

Apple adoptera un design basé sur l’encoche pour son prochain iPhone SE 4, et non Dynamic Island, comme précédemment évoqué. Cette information provient de Ross Young, analyste spécialisé dans l’industrie des écrans, qui a confirmé ce choix de conception en réponse à un article publié par 9to5Mac. Selon Young, l’iPhone SE 4 héritera de l’encoche introduite sur l’iPhone 14, une décision stratégique visant à réduire les coûts de fabrication et à préserver l’autonomie de l’appareil.

Un compromis entre puissance et économies

L’iPhone SE 4 devrait être équipé d’une puce A18 et de 8 Go de RAM, offrant des performances solides dans sa catégorie. Toutefois, Apple a clairement opté pour des mesures de rationalisation dans certains aspects de l’appareil afin de maintenir un prix abordable. Le choix de conserver une encoche au lieu de Dynamic Island, présente sur les modèles plus récents de la marque, en est un exemple. Ce compromis permet de limiter les coûts de production, Dynamic Island étant une option plus coûteuse et énergivore.

De plus, cette décision pourrait être motivée par une volonté de différenciation entre l’iPhone SE 4 et les modèles haut de gamme, comme l’iPhone 16, afin de mieux segmenter la gamme et éviter toute confusion. Si les prédictions de Ross Young s’avèrent exactes, l’iPhone SE 4 serait le seul modèle actuel d’Apple à intégrer une encoche, tandis que les autres appareils bénéficient de Dynamic Island.

Un design et une caméra modestes mais fonctionnels

En termes de design, l’iPhone SE 4 pourrait être relativement similaire à l’iPhone 14, mais avec quelques ajustements mineurs, comme un module photo arrière légèrement plus épais, d’après des images de maquettes comparatives. Cependant, dans le domaine de la photographie, le SE 4 fera preuve de retenue, avec un unique capteur arrière de 48 MP. Bien que ce choix ne soit pas idéal pour les amateurs de photographie, il conviendra parfaitement aux tâches quotidiennes.

Un smartphone accessible

Apple semble vouloir positionner l’iPhone SE 4 comme une alternative abordable pour un large public, avec un prix inférieur à 500 $ sur certains marchés, comme le Japon. Les performances de l’A18 et les 8 Go de RAM devraient suffire pour exécuter des fonctionnalités avancées, telles que des outils d’IA générative ou des jeux AAA, ce qui en fait une option attrayante pour les utilisateurs recherchant un smartphone performant sans se ruiner.