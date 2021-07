Lisa Su confirme que Zen4 et RDNA3 sont prévus pour 2022

Lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre, Lisa Su, PDG d’AMD, a confirmé le lancement des processeurs Zen4 et cartes graphiques RDNA3 en 2022. Elle a également évoquée une potentielle gamme Ryzen 5000 Refresh dans les prochains mois.

Voici ses mots : « Nous sommes sur la bonne voie pour lancer des produits de nouvelle génération en 2022, notamment nos processeurs Zen4 construits avec la technologie de pointe 5 nm et nos GPU RDNA3. Nos équipes d’ingénieurs pilotent de manière agressive nos feuilles de route en matière de produits et de technologies afin de continuer à imposer le rythme de l’innovation dans le domaine du calcul haute performance ». Concernant les Ryzen 5000 Refresh, Lisa Su est restée plus évasive. Elle a indiqué que l’entreprise dont elle a les commandes restait « sous-représentée » sur certains marchés et évoqué une nouvelle génération de Ryzen 5000.

AMD a commencé à expédier des GPU Instinct MI200

Une offre Radeon RX 6000 encore incomplète

Afin de contrer l’offensive Alder Lake d’Intel prévue pour fin 2021 / début 2022, AMD pourrait dégainer des Ryzen 5000 armés d’un cache 3D vertical. Pendant le Computex 2021, Lisa Su avait présenté un processeur muni de cette technologie ; il se montrait 15 % plus performant qu’un Ryzen 9 5900X en gaming.

Concernant les processeurs Zen4, la PDG d’AMD confirme le passage à un nouveau nœud de gravure, le 5 nm. Cette génération apportera d’autres changements, dont un nouveau socket, l’AM5, ainsi que la prise en charge de la mémoire DDR5.

Pour RDNA3, les spécifications restent incertaines ; en tout cas, le nœud de gravure n’est pas précisé. Une récente rumeur évoque un GPU Navi 31 doté de 15 360 processeurs de flux et gravé en 5 ou 6 nm. Il est aussi probable que cette génération mette l’accent sur les performances en ray tracing.

D’ici le lancement de cartes graphiques RDNA3, AMD va sans doute s’atteler à consolider son offre de Radeon RX 6000 pour répondre à la demande et s’attaquer au milieu de gamme sur le segment desktop ; notamment avec des RX 6600 XT et RX 6600 qui débarqueraient le mois prochain.

Source : WCCFTech