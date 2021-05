L’Unreal Engine 5 nous promène dans une forêt plus vraie que nature

Une forêt parfaitement détaillée et éclairée grâce à Nanite et Lumen. La scène tourne à 30 ips avec une RTX 2080.

L’Unreal Engine 5, la prochaine version du moteur d’Epic Games, s’était illustré pour la première fois il y un peu plus d’un an, par le biais d’une démo technique sur PlayStation 5. Cependant, il n’est proposé en accès anticipé que depuis quelques jours. Déjà, certains développeurs partagent leurs créations. C’est le cas d’un certain Mawi : sur sa chaîne YouTube MAWI United GmbH, il a publié un rendu de forêt assez bluffant.

Cette séquence met en avant deux outils phares de l’Unreal Engine 5, Nanite et Lumen. Nanite « est le nouveau système de géométrie virtualisée d’Unreal Engine 5 qui utilise un nouveau format de maillage interne et une nouvelle technologie de rendu pour rendre les détails à l’échelle du pixel et un nombre élevé d’objets. Il travaille intelligemment sur les détails perçus et pas plus. Le format de données de Nanite est également hautement compressé et prend en charge le streaming à grain fin avec un niveau de détail automatique ».

Lumen est « le nouveau système d’illumination globale et de réflexion entièrement dynamique d’Unreal Engine 5, conçu pour les consoles de nouvelle génération. Lumen est le système d’illumination globale et de réflexion par défaut d’Unreal Engine 5. Il rend l’inter-réflexion diffuse avec des rebonds infinis et des réflexions spéculaires indirectes dans de grands environnements détaillés à des échelles allant du millimètre au kilomètre » ; c’est l’outil ray tracing de l’Unreal Engine 5 pour faire simple.

NVIDIA publie The Attic, une démo technique RTX sous Unreal Engine 4

30 images par seconde avec une RTX 2080

En l’état, avec tous les effets Lumen activé, Mawi rapporte qu’une GeForce RTX 2080 est capable de fournir environ 30 images par seconde sur cette carte.

Enfin, pour ceux d’entre vous intéressés par le processus de création, Mawi propose la vidéo ci-dessous ; elle détaille l’importation de données photogrammétriques via Nanite.

Source : DSOGaming