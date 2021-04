NVIDIA publie The Attic, une démo technique RTX sous Unreal Engine 4

À l’occasion de la GTX 2021, NVIDIA a présenté de nouveaux kits de développement logiciel (SDK) pour le RTX. Parmi eux, le RTX Direct Illumination, « qui permet d’ajouter facilement des millions de lumières dynamiques aux environnements » et le RTX Global Illumination « qui permet de calculer et d’ajouter des éclairages indirects et des rebonds réalistes ». Selon l’entreprise, ces SDK « aident les développeurs à créer de meilleurs jeux et à gagner un temps précieux ». Afin d’illustrer tout ceci, NVIDIA, en partenariat avec Epic Games, a publié une démo technique sous Unreal Engine 4. Vous pouvez la découvrir ci-dessous.

Baptisée The Attic, cette démo technique est disponible en téléchargement, mais uniquement pour les membres du NVIDIA Developer Program. Elle offre à ces derniers la possibilité d’activer / de désactiver d’un simple clic certains effets RTX. En l’occurrence, les réflexions, ombres, la translucidité et l’illumination globale.

Visite du grenier en compagnie d’un développeur

Dans la description, NVIDIA écrit : « Découvrez les dernières technologies NVIDIA RTX disponibles dans Unreal Engine 4. Activez et désactivez le ray tracing pour les réflexions, les ombres et la translucidité pour voir l’impact de ces fonctionnalités sur la démo The Attic et ce qu’elles pourraient apporter à votre projet. Vous apprendrez également comment RTX Global Illumination ajoute une gamme dynamique à la scène avec un éclairage indirect à rebonds multiples. Optimisez ces paramètres de lancer de rayons avec le DLSS, afin d’augmenter la fréquence d’images de la scène Attic tout en maintenant une définition élevée. En outre, la vitrine offre de la physique et de l’interactivité, rendant l’expérience riche et réaliste. Avec un GPU RTX, vous pouvez essayer cette démo à la manière d’un standalone ».

Naturellement, la plupart des gens ne possèdent pas de compte développeur NVIDIA. Le dénommé JSFILMZ propose de découvrir les fonctionnalités de cette démo dans la vidéo ci-dessous.