Meilleur smartphone pour adolescent : lequel acheter en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs smartphones pour adolescents

Notre top 3 des meilleurs smartphones pour adolescents

Tous les ados partagent un jour ou l’autre le souhait d’avoir leur propre smartphone. Beaucoup de parents profitent des fêtes de fin d’année ou de la rentrée scolaire pour l’offrir. C’est en effet devenu un outil indispensable de notre quotidien, que ça plaise ou non. Les mobiles permettent non seulement de pouvoir contacter sa famille rapidement en cas de problème, mais aussi de sociabiliser avec ses amis, notamment via les réseaux sociaux.

Mais à cet âge, pas besoin d’un appareil haut de gamme au budget conséquent qui pourrait casser à la moindre chute et attirer la convoitise à l’école. Un modèle endurant, abordable, solide et ergonomique fait amplement l’affaire. Nous nous sommes concentrés sur ce type de mobiles pour vous proposer notre sélection des meilleurs smartphones pour adolescents.

Xiaomi Redmi A2, le meilleur smartphone à moins de 100 euros

Xiaomi Redmi A2 Le meilleur smartphone à moins de 100 euros

69.22€ Voir l’offre

75€ Voir l’offre

75€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

109.90€ Voir l’offre

129€ Voir l’offre

129€ Voir l’offre

129€ Voir l’offre

On aime Fonctionne sous Android One

Performances convaincantes, même en jeu

Écran réussi

Format compact

Charge rapide On n'aime pas Autonomie trop faible

Design passable

Un smartphone à moins de 100 euros est un très bon choix pour un adolescent. Il lui permettra de profiter des fonctions de base d’un mobile et de naviguer sur le web et les réseaux sociaux sans que vous ayez peur qu’il abîme ou perdre un appareil hors de prix. C’est exactement ce que vous propose ce Xiaomi Redmi A2. En plus de profiter d’un design très moderne, il bénéficie aussi d’un format compact et d’une version allégée d’Android : Android One.

Son écran se compose en effet d’une dalle de 5,9 pouces ce qui le rend très facile à glisser dans une poche de pantalon ou de sac à dos. La qualité d’affichage de cet écran n’est pas sensationnelle, mais elle est bien suffisante pour une utilisation classique. Et sa belle luminosité la rend tout à fait utilisable en extérieur. Son processeur Snapdragon 660 accompagné de 4 Go de RAM permet une utilisation fluide de l’appareil, et même de profiter de quelques jeux vidéo mobiles.

L’autonomie est assurée par une batterie de 3000 mAh. On a vu mieux sur ce type de modèle, mais il permettra à votre ado de tenir facilement une journée entière loin d’une prise. Et il se recharge en une heure et demie ce qui est un très bon point. Terminons avec les photos. Comme vous pouvez l’imaginer avec un produit à moins de 100 euros, ces dernières ne sont pas d’une qualité saisissante. Avec un objectif de 12 mégapixels et un autre, secondaire, de 20 mégapixels, il prend toutefois des clichés de bonne qualité. Idéal pour immortaliser une sortie scolaire. Ce Xiaomi Redmi A2 représente donc une option de premier prix tout à fait attrayante pour un smartphone dédié aux adolescents.

Samsung Galaxy A33, le smartphone photo au meilleur prix

Samsung Galaxy A33 Le smartphone photo au meilleur prix

239.99€ Voir l’offre

On aime Très bonnes performances photo pour ce prix

Belle qualité d'affichage

Solide autonomie

Puissance suffisante pour un usage basique

Certification IP67 On n'aime pas Pas du tout adapté au gaming

Charge un peu lente

Ce modèle milieu de gamme de chez Samsung représente un excellent choix si vous cherchez un premier smartphone pour votre ado. La marque coréenne l’a conçu complet et polyvalent, lui permettant de s’adapter à tous les usages. Sa dalle de 6,4 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz lui confère un format assez compact, facile à prendre en main. La qualité d’affichage est très bonne pour cette gamme de prix.

Côté performance, on trouve un processeur Exynos 1280 accompagné de 6 Go de RAM. Il est suffisamment puissant pour assurer une utilisation et une navigation très fluide. Bien sûr, il montrera vite ses limites, mais il y a peu de chance que votre ado en pâtisse réellement, sauf peut-être si c’est un amateur de jeux mobiles. Une batterie de 5000 mAh offre une autonomie d’une journée, et potentiellement plus avec une utilisation modérée. De ce côté-là, rien à redire. Par contre, la charge rapide 25 W n’est pas si rapide que cela.

Et si votre adolescent est amateur de photographie, alors c’est le smartphone parfait. Ce modèle est en effet doté de 4 objectifs : un grand-angle de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un module macro de 5 mégapixels et un autre de profondeur de 2 mégapixels. Avec tout cela il fait preuve d‘une grande polyvalence et vous permet de prendre des photos de très bonne qualité. En résumé, ce Samsung A33 est sans aucun doute l’un des modèles les moins abordables de notre sélection, mais il présente des fonctionnalités complètes qui font de lui un excellent choix.

Realme 9i, le plus polyvalent

Realme 9i Le plus polyvalent

126.93€ Voir l’offre

140.54€ Voir l’offre

205.99€ Voir l’offre

On aime Excellente autonomie

Assez bonne qualité photo de jour

Bonnes performances dans l'ensemble

Design séduisant On n'aime pas Faible qualité de la dalle

Photo de nuit à oublier

Passons maintenant à un modèle bien plus abordable : le Realme 9i. Pour moins de 200 euros, vous pouvez offrir à votre ado un smartphone endurant, au design moderne et aux performances convaincantes. Il possède un processeur Snapdragon 680 et 4 Go de RAM. Si ce n’est pas un monstre de puissance, il suffira amplement pour une utilisation classique de navigation et de communication.

Son grand écran de 6,6 pouces se compose d’une dalle LCD au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ici encore la qualité est convaincante sans être à couper le souffle. Votre ado n’a pas besoin de plus. En revanche, son autonomie est des plus généreuse. Sa batterie de 5000 mAh lui permettra de ne pas avoir à le recharger pendant environ 2 jours.

Côté photo maintenant, il possède un capteur principal de 50 mégapixels ainsi que deux autres objectifs de 2 mégapixels. La qualité des clichés est bonne, mais il ne faudra pas vous attendre à un miracle, surtout de nuit. Ce modèle reste tout de même un excellent smartphone abordable, disponible en version 4G et 5G, idéal pour un premier mobile d’adolescent.

Honor X7a, pour profiter d’une excellente autonomie

Honor X7a Pour profiter d'une excellente autonomie

139€ Voir l’offre

142€ Voir l’offre

142.89€ Voir l’offre

159€ Voir l’offre

On aime Autonomie impressionnante

Module photo correct

Design réussi

Performances suffisantes pour un usage basique

Charge rapide assez efficace On n'aime pas Qualité d'écran en retrait par rapport aux concurrents

Dans la même veine que le Realme 9i on trouve le Honor X7a, un smartphone abordable, mais surtout très endurant. Commençons par ses points faibles. Son processeur MediaTek MT6765H, accompagné de ses 4 Go de RAM, n’est pas le plus performant de cette sélection. Il conviendra bien entendu pour un usage basique, mais montrera vite ses limites.

Son écran composé d’une dalle LCD de 6,7 pouces et au taux de rafraîchissement de 90 Hz n’est pas non plus au niveau de la concurrence, même si encore une fois, un ado n’a pas forcément besoin de plus pour contacter sa famille et discuter avec ses amis. Côté photo, il s’est doté de 4 objectifs qui prendront des clichés d’une qualité satisfaisante de jour, moins de nuit.

C’est au niveau de l’autonomie qu’il nous impressionne. Une batterie de 5330 mAh, plus généreuse que celle de la très grande majorité des smartphones du marché, équipe ce modèle. Il permettra à votre adolescent de tenir deux jours loin du chargeur très facilement, et sûrement même plus. Ce Honor X7a nous impressionne donc par sa polyvalence et son autonomie. S’il souffre de quelques faiblesses, elles sont facilement explicables par son prix et il reste un excellent choix pour votre ado.

Google Pixel 6a, le meilleur premier prix de chez Google

Google Pixel 6a Le meilleur premier prix

180€ Voir l’offre

337.90€ Voir l’offre

On aime Son prix abordable

Son volet photo réussi

Son autonomie généreuse

Son design soigné

Ses performances honorables On n'aime pas Sa charge trop lente

Son rafraîchissement 60 Hz

Google est réputé pour produire des smartphones d’excellente qualité pour des prix très abordables. Ce Pixel 6a ne fait pas exception à cette règle. Pour moins de 400 euros, il permettra à votre ado de profiter d’un design premium aux finitions soignées, de performances très correctes et d’un module photo de qualité.

Ses performances sont assurées par la puce Google Tensor 1ère génération. Cette dernière est parfaite dans le cadre d’une utilisation modérée, elle permet même de profiter de quelques jeux mobiles peu gourmands. Il possède un écran Oled de 6,1 pouces qui lui confère un format compact. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz n’est pas très élevé, mais la qualité reste correcte.

Les modules photo sont bien souvent le point fort des Google Pixel. Ce 6a possède deux capteurs de 12 mégapixels capables de prendre de beaux clichés, en particulier en journée. Terminons avec l’autonomie, la batterie de 4410 mAh permet de tenir une journée. On regrette simplement l’absence de charge rapide. Mais ce point ne gâche pas l’excellente expérience d’utilisation offerte par ce Google Pixel 6a, idéal pour un premier smartphone.

Oppo Find X5 Lite, le plus compact

Oppo Find X5 Lite Le plus compact

On aime Son design fin et compact

Son grand écran

Son excellente qualité d'affichage

Ses performances globales

Sa généreuse autonomie

Sa charge rapide 65W On n'aime pas Pas de port Micro SD

L'absence de 120 Hz

Sa puissance limitée à usage intensif

Terminons notre sélection avec un modèle un petit peu plus haut de gamme : le Oppo Find X5 Lite. Ce dernier se caractérise par son design épuré et son poids plume. Avec une épaisseur de seulement 7,8 mm et un poids plume de 173 grammes, ce smartphone est parfait pour ceux qui cherchent de la maniabilité. Il se transporte très facilement dans une poche ou dans un sac à dos.

Ce modèle est propulsé par un processeur Dimensity 900 et 8 Go de mémoire vive, garantissant ainsi une utilisation fluide pour le multitâche comme le gaming basique. Son écran Amoled de 6,4 pouces, bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, propose une expérience visuelle très satisfaisante. Avec sa batterie de 4500 mAh, il promet une autonomie de deux jours en fonction de l’usage, et son chargeur rapide de 65W permet de le recharger entièrement en moins de soixante minutes.

Pour la photographie, le Find X5 Lite est équipé de trois objectifs : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ensemble, ils permettent de prendre des photos d’une qualité respectable pour cette gamme de prix. En conclusion, le Oppo Find X5 Lite est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un smartphone performant pour leur ado.

🤔 À quel âge offrir un premier smartphone à un ado ?

“Maman, papa, quand est-ce que je pourrais avoir un smartphone ?”. De nombreux parents doivent faire régulièrement face à cette demande de la part de leur ado. Et pour cause, c’est un outil de socialisation très important, surtout chez les jeunes. Mais cette question est délicate et dépend surtout de votre ressenti, de votre fonctionnement et du quotidien de votre foyer. Généralement, on considère l’entrée au collège comme un bon moment pour acheter un premier smartphone. C’est souvent le moment où les enfants font leurs premiers trajets seuls et peuvent avoir besoin de contacter leurs parents en cas de problème.

Cependant attention, la maturité et l’état d’esprit de l’enfant comptent pour beaucoup dans cette décision. Il est parfois plus prudent d’attendre un ou deux ans de plus. Les réseaux sont en effet un terrain particulier sur lequel le cyberharcèlement est monnaie courante. La communication, la sensibilisation et une certaine prise de responsabilité sont nécessaires pour que tout se passe bien. L’utilisation dudit smartphone doit aussi être encadrée.

D’ailleurs, celui-ci n’a pas besoin d’être bourré de fonctionnalités dernier cri, c’est pourquoi un modèle simple et abordable est souvent préconisé. Au collège, les ados chahutent souvent et les smartphones ne sont souvent pas épargnés. Il arrive très souvent aussi qu’ils soient oubliés dans un vestiaire ou dans un bus. Mieux vaut ne pas trop investir du premier coup.

💡 Smartphone ou feature phone ?

Vous pourriez être tenté de prendre un feature phone pour votre ado, c’est-à-dire un mobile qui se limite aux seules fonctionnalités de téléphonie et de communication via messages. Ils sont souvent moins chers, plus solides et ont l’avantage certains de faire en sorte que votre ado ne se perdent pas des heures sur les réseaux sociaux, voire subissent du cyberharcèlement.

Cependant, si votre enfant est au collège, ce n’est pas le genre de modèle que nous vous recommandons. Ils ne disposent d’aucun des canaux utilisés par les jeunes pour communiquer, ce qui les rendra rapidement inutiles et créera de la frustration et de l’isolement. Les smartphones classiques s’avèrent plus appropriés, à condition de mettre en place les dispositions nécessaires pour préserver votre enfant.

En parlant de dispositions, évoquons rapidement le contrôle parental. C’est un dispositif que vous pouvez installer sur le smartphone de votre ado. Il vous permettra de contrôler l’usage qu’il en fera. Temps d’écran limité, filtrage de certaines applications et de certains sites web, surveillance des appels et des messages… Les possibilités de ces applications sont nombreuses.

Pour les mettre en place, il suffit d’installer l’une d’entre elles sur le terminal concerné. Et d’activer ensuite les fonctionnalités que vous souhaitez. N’oubliez pas toutefois d’en informer votre ado, de lui expliquer que ces mesures sont prises pour sa sécurité. L’établissement d’une relation de confiance autour du smartphone est important pour que tout se passe bien.

🧐 Recycler son ancien smartphone, une bonne idée ?

Si votre ancien smartphone est en bon état, alors c’est une excellente idée. Cela peut vous faire économiser plusieurs centaines d’euros. Ce dernier doit être évidemment encore utilisable, surtout au niveau de la batterie qui vieillit souvent mal. Si votre ancien mobile ne tient que quelques heures allumé, il n’y a aucun intérêt à le donner à votre ado. Veillez également à ce que le logiciel reçoive encore des mises à jour, car sans elles, l’installation de certaines applications sera impossible.

