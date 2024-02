Meilleur smartphone à moins de 200 euros : lequel acheter en 2024 ?

De nos jours, il est possible de trouver des smartphones intéressants à moins de 200 euros. Bien évidemment, il faudra faire quelques compromis, mais dans l’ensemble on trouve des appareils de bonne qualité. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones entre 100 et 200 euros.

Notre top 3 des smartphones à moins de 200 euros

Actuellement, même si l’on dispose d’un budget limité, il est possible de trouver des smartphones intéressants entre 100 et 200 euros. En effet, il est possible de se procurer des appareils relativement performants et abordables. De plus, toutes les marques ont désormais dans leurs catalogues des mobiles à bas prix. Il faut aussi dire que de nos jours, ils sont devenus des objets essentiels du quotidien. Il est donc important que tout le monde puisse trouver un modèle adapté à ses besoins.

Dans tous les cas, il va falloir certaines concessions. En effet même si en termes d’autonomie ils n’ont rien à envier aux produits haut de gamme, ils sont plus limités au niveau de la puissance et de la qualité d’affichage. Sinon, il est tout même possible de bénéficier de la compatibilité 5G. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Samsung Galaxy A13, le smartphone à moins de 200 euros par Samsung

Nous allons débuter ce comparatif avec le Galaxy A13, un des rares smartphones Samsung à être disponible sous la barre des 200 euros. Comme vous pouvez vous en douter, ce n’est pas le meilleur appareil du fabricant. Cependant, dans cette tranche de prix, nous trouvons qu’il s’agit d’un choix intéressant. En effet, il possède un processeur Helios G80 de MediaTek épaulé par 4 Go de ram. Sans faire de folies, ce dernier garantit une bonne fluidité pour un usage basique.

Ensuite, on retrouve une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour le coup, la qualité d’affichage est vraiment médiocre et certains concurrents font mieux. Sinon, son module photo offre des performances correctes pour cette gamme. Celui-ci est équipé d’un grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. D’un autre côté, ce mobile embarque une batterie de 5000 mAh capable d’assurer 2 journées d’autonomie. Sur ce point, vous n’aurez aucun problème.

Pour finir, chose rare de nos jours, nous trouvons une prise jack pour les écouteurs et un port microSD pour une carte mémoire. Ce dernier est le bienvenu étant donné que le smartphone dispose seulement de 64 Go de stockage.

Xiaomi Redmi Note 12 4G, le meilleur smartphone à moins de 200 euros

Nous arrivons désormais sur le Xiaomi Redmi Note 12 4G (64 Go) que nous considérons comme le meilleur choix pour un smartphone à moins de 200 euros. En effet, malgré son petit prix, il possède une fiche technique des plus intéressantes. Tout d’abord, il offre une incroyable qualité d’affichage grâce à sa dalle Oled de 6,67 pouces. De plus, cette dernière dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En résumé, pour ce tarif, vous trouverez difficilement mieux ailleurs.

D’autre part, il possède un SoC Snapdragon 685 épaulé par 4 Go de ram. Dans l’ensemble, le résultat est correct, et il s’en sort même plutôt bien avec certains jeux. Ensuite, son module photo se compose de 3 capteurs dont un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Ici, la qualité des clichés est honorable de jour, mais sans surprise, il est plus en difficulté de nuit. Quoiqu’il en soit le résultat, reste bon.

Sinon, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh capable d’assurer une ou deux journées d’autonomie selon votre utilisation. Enfin, sa charge 33W a besoin d’un peu plus d’une heure pour recharger le smartphone à 100%. Pour finir, il est certifié IP53, et dispose d’un port pour carte mémoire microSD.

Realme 9i, le plus polyvalent

Avec le Realme 9i, nous sommes sur un smartphone abordable qui propose des caractéristiques séduisantes pour cette tranche de prix. Pour commencer, il possède un processeur Snapdragon 680 épaulé ici par 4 Go de ram. Sans être un appareil particulièrement puissant, il s’en sort très bien en multitâches. Ensuite, comme souvent, avec les produits d’entrée de gamme, les clichés pris de jour sont de bonne qualité, mais la nuit il n’y a pas grand-chose à en tirer.

Plus précisément, il est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx accompagné de deux autres de 2 Mpx. D’un autre côté sa dalle LCD de 6,6 pouces peine à nous convaincre même avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour autant, le résultat reste correct pour un produit aussi abordable. Sinon, il dispose, comme ses concurrents d’une batterie de 5000 mAh. Cette dernière assure facilement 2 jours d’autonomie, ce qui est plaisant au quotidien.

Cependant, son chargeur de 33W a tout de même besoin de presque 2 heures pour le recharger à 100%. Enfin, on peut également étendre le stockage via une carte mémoire microSD (jusqu’à 1 To). D’ailleurs, ce modèle est disponible ici en 128 Go. Ce smartphone Realme existe aussi dans une version 5G, mais son prix dépasse actuellement les 200 euros.

Honor X7a, pour profiter d’une excellente autonomie

Si vous cherchez un smartphone pas cher et disposant d’une excellente autonomie, alors le Honor X7a est un choix tout indiqué. En effet, il possède une batterie de 5330 mAh. Sur le papier, c’est même supérieur à la majorité des smartphones haut de gamme du marché. Dans tous les cas, le fabricant promet jusqu’à 42 heures de navigation et dans la pratique, la promesse semble tenue. Quoiqu’il arrive, vous allez aisément pouvoir passer deux journées voire un peu plus loin d’une prise.

Enfin, sa charge 22,5W se montre assez efficace. Cependant, il n’est pas parfait sur tous points. En effet, sa dalle LCD de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz a du mal à tenir la comparaison avec les autres modèles de cette sélection. Sinon, il possède un SoC MediaTek MT6765H accompagné de 4 Go de ram. Ce dernier offre des performances suffisantes pour un usage basique.

D’un autre côté, son module photo dispose de performances intéressantes pour ce prix. Cela est aidé par un ensemble de 4 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Mais une nouvelle fois, les clichés de nuit sont en retraits. Pour conclure, ce smartphone dispose de 128 Go de stockage extensible via une carte mémoire microSD (jusqu’à 1 To).

Xiaomi Redmi Note 10 5G, le smartphone 5G pas cher

Avec le Xiaomi Redmi Note 10, nous arrivons sur un smartphone abordable et compatible 5G. Si cette fonctionnalité est importante pour vous et que votre budget est limité, alors ce mobile est un choix tout indiqué. D’un autre côté ce n’est pas l’appareil le plus récent de cette sélection, mais il est toujours assez facile à trouver chez les revendeurs spécialisés.

Côté technique, il possède une dalle LCD de 6,43 pouces dont le taux de rafraîchissement atteint 90 Hz. Sur le papier, ce n’est pas ce qui se fait de mieux et pourtant à la pratique, la qualité d’affichage est bonne. Sinon, il embarque le SoC Dimensity 700. Ce dernier, accompagné de 4 Go de ram s’en sort bien en multitâche, mais il ne faut pas trop lui en demander.

Ensuite, comme les autres modèles de cette sélection, son module photo est convaincant de jour, mais l’est beaucoup moins de nuit. Enfin, il est capable de filmer en 4K à 30 ips, ce qui est assez rare dans cette tranche de prix. Enfin, sa batterie de 5000 mAh peut facilement assurer 2 jours d’autonomie. Seul bémol, sa charge de 18W a besoin de plus d’une heure et demie pour recharger l’appareil entièrement.

Motorola Moto G13, le smartphone abordable par Motorola

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons le Motorola Moto G13. Ce n’est clairement pas le smartphone le plus connu et pourtant il a des arguments à faire valoir face aux ténors du secteur. En effet, il est équipé du processeur MediaTek Helio G85 épaulé par 4 Go de ram. Ce dernier est amplement suffisant pour du multitâche, mais il n’est pas adapté pour jouer aux jeux les plus gourmands. Ensuite, il dispose d’une dalle LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Dans l’ensemble, le résultat est correct, mais la qualité est un peu en deçà de ce que proposent ses concurrents. Pour la partie photo, il est équipé d’un module de 50 Mpx accompagné de deux autres de 2 Mpx chacun. Pour le coup, cette partie est clairement la principale faiblesse de ce mobile. De jour comme de nuit, les clichés sont tout juste passables. C’est dommage, car les concurrents font bien mieux sur ce point.

Pour finir, il possède une batterie de 5000 mAh. Pour le coup, il garantit un jour d’autonomie, mais il peut être difficile de boucler deux journées avec une seule charge. D’ailleurs, il faut plus de 2 heures pour le recharger à 100%, ce qui reste dommageable. Enfin, on retrouve une prise jack et un emplacement pour une carte mémoire microSD.

🤔 Quelles sont les concessions à faire avec un smartphone à moins de 200 euros ?

Si vous souhaitez acheter un smartphone entre 100 et 200 euros, vous allez devoir faire quelques compromis. Tout d’abord, les écrans sont rarement équipés des dernières technologies, en général il va falloir vous contenter d’une dalle LCD. D’un autre côté, la puissance déployée par ses appareils est juste suffisante pour du multitâche. Vous n’aurez pas de souci si vous surfez sur Internet ou consultez vos réseaux sociaux, mais en matière de gaming, c’est plus limité. De même, les modules photos sont souvent de faible qualité. Si certains mobiles tirent leurs épingles du jeu avec leurs clichés de jours, la nuit, ils sont en sérieuses difficultés.

Cependant, s’il y a bien un secteur où les smartphones à moins de 200 euros sont à leur avantage, c’est du côté de l’autonomie. En effet, dans cette tranche de prix, ces derniers assurent presque tous 2 jours de batterie.

👉 Quelles marques proposent de bons smartphones abordables ?

Même si toutes les marques (sauf Apple) proposent des smartphones pas chers, certaines offrent des mobiles de meilleure qualité. Dans les environs de 200 euros, c’est bien Xiaomi et Samsung qui disposent des meilleurs produits. Dans une moindre mesure, des appareils d’Honor ou de Realme peuvent être des solutions intéressantes.

📸 Trouve-t-on de bons photophones à moins de 200 euros ?

Trouver un bon smartphone photo à moins de 200 euros est possible, mais cela vous demandera de faire quelques compromis. À ce prix, on peut s’attendre à des appareils dotés de capteurs photo d’une qualité respectable, capables de prendre de bonnes photos dans des conditions de luminosité importante. Les fabricants de smartphones, notamment dans le segment entrée de gamme, ont fait d’énormes progrès pour intégrer de bonnes technologies de photographie à des prix accessibles.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que, bien que performants dans un contexte de bonne luminosité, ces photophones peuvent peiner dans des situations de faible luminosité ou pour capturer des détails complexes. Pour les amateurs de photographie à budget limité, il est conseillé de prioriser les appareils avec les meilleures spécifications de caméra dans cette fourchette de prix, voire de chercher un smartphone dans une gamme de prix légèrement supérieure.

📡 Est-il possible d’acheter un smartphone 5G pas cher ?

On pourrait se dire que sous la barre des 200 euros, il est impossible de trouver des smartphones compatibles 5G et pourtant des solutions existent. En réalité, la majorité des appareils 5G ont des prix entre 200 et 300 euros. Cependant, quelques modèles comme le Xiaomi Redmi 10 sont actuellement disponibles à des tarifs avantageux. Enfin, pour rappel, il est nécessaire de souscrire à un forfait compatible pour profiter de cette technologie.

🛜 Quel forfait mobile choisir pour accompagner son smartphone à moins de 200 euros ?

Lorsque l’on recherche un forfait mobile pour accompagner un smartphone à moins de 200 euros, l’objectif principal est souvent de trouver un équilibre entre un coût abordable et un ensemble de services répondant aux besoins essentiels de communication et d’utilisation d’internet. Dans ce contexte, il est judicieux de se tourner vers des forfaits sans engagement proposés par des opérateurs de téléphonie mobile virtuels (MVNO) ou des offres promotionnelles des opérateurs traditionnels.

Ces forfaits offrent généralement un bon rapport qualité/prix avec une enveloppe de données mobiles suffisante pour la navigation sur internet, l’utilisation des réseaux sociaux et la messagerie instantanée, tout en incluant les appels et SMS illimités en France métropolitaine et souvent en Europe.

