Meilleure TV LG : quel modèle de téléviseur acheter en 2024 ?

LG est l’un des piliers sur marché de l’audiovisuel. Avec une vaste gamme de modèles aussi design que performants, la marque séduit un vaste panel de consommateur. Et il y en a pour tous les besoins, et tous les budgets ! Découvrez notre sélection des meilleures TV LG.

Notre top 3 des meilleures TV LG

L’entreprise sud-coréenne est actuellement numéro 2 sur le marché des télévisions, en bonne place juste derrière Samsung. Mais plus encore, la marque est le meilleur constructeur de dalles Oled. C’est sur cette technologie qu’elle a décidé de miser pour se démarquer de la concurrence. Et cela marche si bien que le fabricant fournit à d’autres des écrans, Samsung et Sony entre autres, via sa filiale LG Display.

Mais le OLED n’est pas la seule technologie que LG propose. Les TV LCD sont aussi présentes, et toujours plus innovantes, ainsi que les Mini-LED. Difficile donc de s’y retrouver parmi toutes ses références. Comment s’y prendre pour choisir le bon modèle ? Celui qui répondra à vos attentes sans vider votre porte-monnaie. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures TV LG de l’année 2024.

À lire également : notre comparatif des meilleures TV 4K LED, QLED et OLED

LG 55QNED75, la TV LG abordable

Commençons cette sélection par l’une des TV les plus abordables du constructeur sud-coréen : la LG 55QNED75. Cette dernière est équipée de la technologie QNED, une innovation qui combine les avantages de la technologie Quantum Dot et de la technologie NanoCell. Cette fusion offre des couleurs vives et précises, un contraste exceptionnel et une belle luminosité, vous permettant de profiter de chaque détail de vos contenus. De plus, grâce à la compatibilité avec les normes Dolby Vision et HDR10, les images sont optimisées pour un rendu vraiment exceptionnel.

L’expérience de visionnage est également améliorée par la connectivité de cette TV LG. Elle est dotée du système d’exploitation maison webOS 23 qui offre un accès facile aux applications populaires de streaming telles que Netflix, Disney+, et Amazon Prime Video. Vous pouvez également contrôler la TV à l’aide de la commande vocale grâce à l’intégration de l’assistant vocal AI ThinQ. Malheureusement la déception se trouve côté gaming puisqu’aucun port HDMI ne dispose de la compatibilité 2.1. Ni de la technologie VRR.

Niveau audio, elle embarque deux haut-parleurs de 10 W RMS et AI Sound Pro. Il s’agit d’un format qui simule un son surround à la place du Dolby Atmos. En conclusion, le LG 55QNED75 est une option intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de visionnage. Elle offre une qualité d’affichage et une immersion très satisfaisante pour un prix contenu.

LG OLED55A2, l’OLED au meilleur prix

La TV LG OLED55A2 bénéficie de la technologie OLED, ce qui signifie que chaque pixel est capable de s’illuminer individuellement. C’est l’un des modèles les plus abordables du marché. Et quand on sait que LG est leader dans ce domaine, cette TV ne peut être qu’un bon choix. Sa dalle permet d’obtenir des noirs parfaits et des couleurs d’une précision exceptionnelle pour profiter chaque détail de vos contenus. De plus, elle prend en charge le HDR Dolby Vision, pour des images encore plus époustouflantes. Cependant, quelques compromis sont inévitables. En effet, sa luminosité est assez limitée, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs exigeants.

La connectique est également moins fournie que sur d’autres modèles de la gamme OLED, avec seulement trois ports HDMI 2.0, ce qui pourrait être limitant pour les joueurs en quête de la compatibilité HDMI 2.1. Le VRR est aussi absent. En termes de connectivité, le système d’exploitation WebOS 22 de LG offre une expérience fluide et complète, bien que l’absence de contrôle vocal mains libres puisse être un défaut pour certains. Néanmoins, il propose une variété d’applications populaires de streaming, ainsi que des fonctionnalités telles que la compatibilité AirPlay 2 et Homekit pour les appareils Apple.

La TV LG OLED55A2 est donc une option solide pour ceux qui recherchent un téléviseur OLED abordable. Si vous êtes prêt à faire quelques compromis en termes de connectique et de luminosité et que vous êtes avant tout à la recherche d’un téléviseur pour regarder des films et des séries, ce modèle est un vrai ticket d’entrée vers le OLED, et sans avoir à casser votre tirelire.

LG OLED55C3, le meilleur rapport qualité/prix

Voici le modèle que nous considérons comme étant le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection : le OLED55C3. C’est la nouvelle itération des téléviseurs OLED de LG. Ces derniers possèdent la même dalle que la série précédente, mais sont dotés d’une luminosité améliorée, justement l’un des points faibles des écrans du constructeur. Équipée du dernier processeur Alpha9 pour le traitement d’image et les fonctionnalités gaming, ce modèle offre une qualité d’image exceptionnelle.

Il fonctionne avec la nouvelle version du système WebOS et intègre le format audio DTS. Le système son, bien que légèrement décevant pour cette gamme de prix, reste très correct. Ajoutons que ce téléviseur est disponible en plusieurs tailles allant de 42 à 83 pouces, et offre donc un large choix en fonction de votre budget. Cette TV dispose de nombreuses fonctionnalités gaming, avec 4 entrées HDMI 2.1, un faible temps de latence et une compatibilité avec plusieurs technologies gaming, notamment VRR et ALLM. De quoi profiter d’une expérience de jeu fluide et immersive.

En résumé, cette TV LG offre une excellente qualité d’image, des fonctionnalités gaming avancées, une interface utilisateur ergonomique et une faible consommation d’énergie. Seule l’audio ainsi que l’incompatibilité HDR10+ nous chagrine. Mais avec un tel tarif, il aurait été miraculeux de ne pas avoir à faire de concession.

LG OLED55G3, la meilleure TV LG

Le modèle LG OLED55C3 est incontestablement l’un des meilleurs du constructeur. Il est équipé d’une dalle OLED EX qui garantit une luminosité exceptionnelle et des contrastes saisissants ainsi que des noirs profonds. Doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la compatibilité avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision IQ, ce téléviseur offre une expérience visuelle de haute qualité.

En ce qui concerne la connectivité, vous bénéficiez de 4 ports HDMI 2.1 permettant de jouer en 4K 120 FPS. Ils offrent aussi des fonctionnalités telles que le VRR, G-Sync et Free Sync. De plus, l’interface reste fluide grâce au système d’exploitation WebOS 23, et vous pouvez interagir avec l’assistance vocale de Google et d’Amazon. Côté audio, cette TV est équipée de deux haut-parleurs de 10 watts chacun accompagnés d’un caisson de basses de 20 watts. Le résultat sonore est excellent, mais si vous pouvez encore améliorer l’expérience avec la fonctionnalité WoW Orchestra. Elle permet d’optimiser l’association du téléviseur avec une barre de son.

En résumé, le LG OLED55C3 est un choix idéal pour les amateurs de cinéma, ainsi que pour les propriétaires de consoles PS5 et Xbox Series X/S. C’est l’un des plus populaires du marché, et on comprend facilement pourquoi. Et pour couronner le tout, son tarif est très compétitif compte tenu de la qualité globale.

LG OLED65G3, la meilleure des 65 pouces

Montons en gamme avec le LG OLED65G3. Un téléviseur de la célèbre série G3 de LG qui se distingue par son incroyable luminosité. Grâce à sa dalle White OLED Evo couplée à un filtre MLA (Micro Lens Array), il offre un pic de luminosité exceptionnel, surpassant de nombreuses TV concurrentes. Cette luminosité est associée à des couleurs magnifiques et une excellente qualité d’image. Avec une colorimétrie fidèle et des contrastes intenses. Ajoutons qu’il est compatible HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Côté design, il conserve l’esthétique propre à LG avec des finitions extrêmement soignées.

La connectique est complète, avec 4 entrées HDMI 2.1 permettant de jouer aux jeux vidéo en 4K 120 FPS. De plus, il propose une expérience de jeu optimale avec un input lag record de 9,1 ms. Le téléviseur fonctionne sous WebOS 23, offrant une interface conviviale et personnalisable, et est compatible avec le protocole domotique Matter. En ce qui concerne l’audio, il dispose d’un système 4.2 canaux offrant une expérience audio correcte. Et compatible avec Dolby Atmos et DTS. L’ajout d’une barre de son est toutefois recommandé pour une immersion encore plus grande.

Ajoutons en bonus que malgré une luminosité importante, sa consommation reste très raisonnable. En résumé, si vous recherchez une expérience visuelle d’excellente qualité avec une dalle grand format et que vous êtes prêt à investir une jolie somme dans un téléviseur, le OLED65G3 est une excellente option.

LG OLED77G3, la TV OLED grand format

Le LG OLED77G3 est un véritable bijou technologique dans le monde des téléviseurs haut de gamme. Avec sa dalle OLED, il offre une expérience visuelle à couper le souffle grâce à une luminosité impressionnante. La qualité d’image est tout simplement époustouflante. Avec des couleurs vives et une fidélité exceptionnelle, ainsi que des contrastes profonds qui plongent les téléspectateurs au cœur de l’action. Que ce soit pour le visionnage de films ou les jeux vidéo, elle offre une immersion peu égalée.

Le design de ce téléviseur est tout aussi impressionnant que sa technologie. Doté de matériaux haut de gamme, il arbore un aspect réellement premium. De plus, il peut être monté au mur ou placé sur un meuble grâce à son support polyvalent vendu à part. Côté connectivité, il offre une gamme complète de ports, dont 4 entrées HDMI 2.1, une sortie optique numérique, des ports USB-A et un port Ethernet. Il fonctionne sous le système d’exploitation WebOS 23, qui garantit une interface utilisateur conviviale. De plus, il est compatible avec le protocole domotique Matter, ouvrant ainsi la porte à votre maison connectée.

En somme, le LG OLED77G3 est bien plus qu’un simple téléviseur, c’est une expérience visuelle exceptionnelle. Si vous êtes à la recherche de la meilleure qualité d’image et que vous êtes prêt à investir dans un téléviseur de haute qualité, c’est une option de choix qui ne vous décevra pas.

🧐 Pourquoi choisir un téléviseur LG ?

En tant que n°2 sur le marché, les téléviseurs LG méritent votre attention. Ils sont connus pour leur qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie OLED, dans laquelle ils sont spécialisés, et qui offre des couleurs vives et des contrastes profonds. De plus, LG est une marque qui se distingue par son engagement envers l’innovation constante. Notamment avec des fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle. La gamme de choix de téléviseurs LG est aussi très vaste, vous permettant de trouver le modèle parfait en fonction de vos besoins que ce soit en termes de taille, de fonctionnalités ou de budget.

Les TV LG sont aussi adaptées pour les gamers grâce à des ports HDMI 2.1, la compatibilité Free Sync et G-Sync et des fonctionnalités telles que le VRR et l’ALLM. Avec un téléviseur LG, vous profitez donc d’une expérience de jeu optimale. Ajoutons à cela une expérience utilisateur agréable grâce à une interface ergonomique. Ainsi que d’une compatibilité avec de nombreuses applications de streaming populaires.

