Minisforum HX90G : Ryzen 9 5900HX et Radeon RX 6650M

Minisforum commercialisera prochainement un mini-PC HX90G dans sa série Neptune. Cet ordinateur, dont le volume est de 2,7 litres, embarque un processeur Ryzen 9 5900HX et une carte graphique AMD Radeon RX 6650M. Ce sera le premier mini-PC muni d’une carte graphique dédiée AMD à en croire la marque.

Le Ryzen 9 5900HX a fait ses débuts en janvier 2021. C’est un processeur 8 cœurs / 16 threads gravé en 7 nm et sous architecture CPU Zen 3. Son cTDP est compris entre 35 et 54W. Précisons qu’une gamme Ryzen 6000, en Zen 3+ et profitant de l’architecture graphique RDNA 2, a succédé à la série Ryzen 5000 mobile il y a maintenant quelques semaines.

AMD a dégainé la Radeon RX 6650M en compagnie de neuf autres cartes graphiques en début d’année. Cette référence mobile possède 28 unités de calcul / 1792 processeurs de flux. Son GPU a une fréquence jeu de 2222 MHz. Il est épaulé par 8 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur une interface de 128 bits, ce qui donne une bande passante mémoire de 256 Go/s. Pour cette référence, AMD renseigne des performances de calcul en demi-précision maximales de 17,7 TFLOPs ; des performances de calcul en simple précision maximales de 8,85 TFLOPs.

Alimentation 260 W

Le HX90G a un système de refroidissement basé sur 7 caloducs (3 pour le CPU et 4 pour le GPU), un double ventilateur, du métal liquide pour le CPU et le GPU.

Concernant la consommation, Minisforum annonce 50 W pour le CPU et 100 W pour le GPU lors d’une utilisation à 100%. L’ordinateur se branche via un adaptateur d’alimentation de 260 W.

Pas de date ni de prix pour l’instant. Le site de Minisforum ne référence toujours pas cette machine.