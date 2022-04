Minisforum lance son EliteminiB550, un mini-PC muni d’un dock destiné à accueillir une carte graphique dédiée

En février, Minisforum avait succinctement présenté un mini-PC en B550 avec GPU dédié ; plus précisément, un mini-PC fourni avec un plateau destiné à accueillir une carte graphique et son alimentation. L’entreprise a officiellement lancé ce produit baptisé Elitemini B550.

Minisforum propose cette machine avec deux APU AMD, soit le Ryzen 7 5700G soit le Ryzen 7 4700G. Ces deux puces possèdent 6 cœurs / 12 threads et 8 cœurs GPU. Le Ryzen 7 5700G profite de l’architecture CPU Zen 3 tandis que le Ryzen 7 4700G est en Zen 2. Pour l’architecture graphique, c’est Vega dans les deux cas.

Un dock pour la carte graphique et son alimentation

La société commercialise une version barebone ou des configurations avec RAM et SSD : 16 Go ou 32 Go et SSD de 256 Go ou 512 Go. Le mini-PC propose deux emplacements SODIMM DDR4 et permet ainsi jusqu’à 64 Go. Il offre une paire d’emplacements M.2 2280 et un espace 2,5 pouces pour brancher un HDD ou un SSD en SATA III.

L’Elitemini B550 a des dimensions de 20,859 x 24,088 x 12,813 cm et un poids de 1155 grammes. Il met à disposition quatre ports USB 3.2 Gen2, un USB-C 3.2, un port Gigabit Ethernet, une paire de HDMI et un DisplayPort notamment. Le système consomme 119,7 W.

C’est la particularité de ce produit, chaque Eliminte B550 est livré avec un dock susceptible d’accueillir une carte graphique dédiée. La hauteur des cartes graphiques doit être inférieure ou égale à 7 cm mais il n’y a pas de limite à la longueur et à la largeur. Ce dock maintient aussi le bloc d’alimentation (ATX ou SFX) requis en cas d’ajout d’une carte graphique dédiée.

Minisforum propose les versions barebone en précommande à des tarifs de 599 dollars (Ryzen 7 5700G) et 499 dollars (Ryzen 4 4700G) au lieu de respectivement 649 dollars et 569 dollars.

Source : Minisforum