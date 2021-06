MSI fait la promotion des économies d’énergie réalisées grâce au connecteur ATX12VO d’Intel

L’année dernière, Intel a validé sa spécification ATX12VO. Ce format substitue un connecteur 10 broches au traditionnel 24 broches et ne délivre que du 12 V. Jusqu’à présent, cette norme ne s’est pas démocratisée, mais les choses pourraient changer dans les prochains mois. En effet, pour ses processeurs Alder Lake-S, Intel encouragerait l’adoption de l’ATX12VO. Parmi les arguments invoqués en faveur de ce standard, une meilleure efficacité énergétique à faible charge. Dans le dernier épisode de son MSI Insider Show, MSI a comparé la consommation d’une carte mère Z590 Pro 12VO et d’une Z590 Pro WiFi. En idle, le système soutire environ 10 % d’électricité en moins.

Sachez que la Z590 Pro WiFi est le pendant populaire de la Z590 Pro 12VO. Afin de rendre la comparaison valable et égalitaire, les présentateurs de MSI ont enlevé le module Wi-Fi de la première. Les cartes mères hébergent un processeur Core i9-11900K (8 cœurs / 16 threads, TDP de 125 W).

-18 % pour le processeur

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont retenu les valeurs ci-dessous. Dans le cas où les systèmes sont inactifs, celui basé sur la Z590 Pro 12VO consomme environ 10 % d’énergie en moins que celui basé sur la Z590 Pro WiFi. Pour le processeur, la consommation baisse d’environ 18 %. Les valeurs C10 correspondent à un Package C State Limit fixé à sa valeur la plus basse, c’est-à-dire configuré au plus faible mode de consommation disponible. D’ordinaire, ce réglage est sur « Auto ». En mode C10, le système Z590 Pro 12VO abaisse sa consommation d’énergie en mode inactif de 38 W à 24 W, soit de 37 %. Le processeur réduit son appétit de 14 W à 8 W, soit ce qui représente une baisse de 43 %. Malheureusement, la même manipulation n’a pas été effectuée pour la Z590 Pro WiFi.

Test Z590 Pro WiFi Z590 Pro 12VO Réduction de la consommation Consommation système inactif 42W 38W 10,00 % Consommation moyenne CPU 17W 14W 18,00 % Consommation système inactif (C10) N/A 24W N/A Consommation moyenne CPU (C10) N/A 8W N/A

Gardez à l’esprit que la démonstration de MSI n’est pas totalement neutre. Des tests indépendants seront nécessaires pour jauger de l’impact réel de l’ATX12VO sur la consommation, notamment lors d’une forte sollicitation.