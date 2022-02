MSI lance de nouveaux SSD Spatium ainsi qu’une alimentation MPG A1000G

MSI étoffe sa gamme de SSD NVMe SPATIUM, inaugurée en juillet 2021 par les modèles M480, M470 et M370 : l’entreprise propose désormais des SPATIUM M450. Par ailleurs, la marque dégaine également une nouvelle alimentation MPG A1000G.

SPATIUM M450

Les SPATIUM M450, au format M.2 2280, se déclinent dans trois capacités : 250 Go, 500 Go et 1 To. Ces SSD PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 s’appuient sur un contrôleur Phison E19T et embarquent de la mémoire flash NAND 3D. Ils atteignent une vitesse de lecture séquentielle de 3,6 Go/s et d’écriture séquentielle de 3 Go/s. MSI renseigne une endurance de 150 TBW par tranche de 250 Go et un MTBF (Mean Time Between Failure) de 1 500 000 d’heures. Sinon la garantie est de 5 ans. Les spécifications sont regroupées dans les deux tableaux ci-dessous.

Référence SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 250 Go SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500 Go SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1 To Vitesse de lecture séquentielle 3500 Mo/s 3600 Mo/s 3600 Mo/s Vitesse d’écriture séquentielle 1200 Mo/s 2300 Mo/s 3000 Mo/s Vitesse de lecture aléatoire 4 Ko 150 000 IOPS 300 000 IOPS 420 000 IOPS Vitesse d’écriture aléatoire 4 Ko 300 000 IOPS 550 000 IOPS 550 000 IOPS Endurance (TBW) 150 To 300 To 600 To

MPG A1000G

L’alimentation MPG A1000G délivre une puissance de 1000 W. Elle profite d’une certification 80 Plus Gold et embarque des condensateurs 100% japonais à 105 °C.

Ce bloc a des dimensions de 150 mm x 150 mm x 86 mm. C’est un modèle 100 % modulaire. L’alimentation possède un ventilateur de 135 mm inactif en cas de faible charge (< 40 %). Vous pouvez consulter les caractéristiques détaillées de cette alimentation ci-dessous.

Pour l’instant, nous ignorons les prix de tous ces différents produits.

