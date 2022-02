MSI lance un nouveau PC AIO armé d’un APU Ryzen 5000

MSI étoffe son catalogue de PC de bureau tout-en-un avec le modèle PRO AP241Z 5M. Cette machine embarque un APU AMD Ryzen 5000 « Cezanne » : Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5500G ou Ryzen 7 5700G. Ces processeurs sont sous architectures CPU Zen 3 et GPU Vega.

Vous pouvez découvrir leurs spécifications détaillées dans l’article qui leur est consacré, mais précisons simplement que le Ryzen 3 est un 4 cœurs / 8 threads, le Ryzen 5 un 6 cœurs / 12 threads et le Ryzen 7 un 8 cœurs / 16 threads. Au sein du PC AIO de MSI, ces Ryzen exploitent le chipset A520 et collaborent avec de la mémoire DDR4-2666 ou DDR4-3200 (jusqu’à 64 Go via deux barrettes). Côté stockage, il y a un emplacement SSD M.2 et un espace 2,5 pouces pour HDD ou SSD. MSI ne précise pas la capacité et stipule simplement que « les All-in-One PC PRO AP241Z intègrent un SSD PCIe M.2 NVMe capable d’un taux de transfert allant jusqu’à 2200 Mo/s ».

Écran IPS Full HD

Ce modèle PRO AP241Z 5M a des dimensions de 541,93 x 227,93 x 426,45 mm et pèse 4,63 kg. Il possède une dalle IPS de 24 pouces offrant une définition maximale de 1920 x 1080 pixels (Full HD).

La connectivité sans-fil se limite à du Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5) et du Bluetooth 4.2. Le PC propose quatre ports USB 3.2 Gen 1 Type-A , une paire de ports USB 2.0 Type-A, une entrée micro / sortie casque. Notez également la présence d’une sortie HDMI (2.0) permettant de connecter un second écran.

Enfin, au sujet du refroidissement, MSI écrit : « Les All-in-One PC de série PRO AP241Z sont équipés du système de refroidissement Silent Pro Cooling qui dispose d’un module thermique utilisé sur les serveurs. En plus de cela, nous avons placé les composants les plus importants sur la partie supérieure afin que l’air chaud puisse facilement être expulsé, et nous avons séparé le flux d’air pour nous assurer que la température du système reste parfaitement sous contrôle pour des opérations efficaces et silencieuses ».

Nous ignorons les prix pour le moment.

Source : MSI